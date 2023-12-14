Адвокат розказав, коли можна успадкувати неприватизовану квартиру

Якщо у померлого родича залишилася неприватизована квартира, то вона не переходить у спадок. Але нещодавно Верховний Суд у справі від 9 серпня 2023 року затвердив офіційний виняток із цього правила.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео адвоката Романа Сімутіна.

Коли можна отримати у спадщину неприватизовану квартиру

Правозахисник навів приклад, коли батько позивачки помер, але ще за життя у 2020 році подав пакет документів для приватизації квартири, в якій був основним квартиронаймачем. При перевірці документів виявили помилки, які усунула вже дочка, повернувши виправлену заяву.

Вважаючи, що права на зазначену квартиру увійшли до складу спадщини, дочка просила суд визнати за нею право власності на квартиру в порядку спадкування за законом.

Що вирішив суд?

В решті решт позов задовольнили. Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, яке оскаржувала Одеська міськрада.

Річ у тому, що право на приватизацію квартири, яка належить до державного житлового фонду, мають особи, які постійно у ній проживають. Для отримання права власності на житло особа повинна звернутись до відповідного органу приватизації з належно оформленою заявою, яка підлягає розгляду названим органом у встановлений строк.

А органи приватизації та органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом.

Якщо громадянин, який висловив волю на приватизацію займаної ним квартири, помер до прийняття компетентним органом рішення про приватизацію, але після збігу місячного строку, до його спадкоємців у порядку спадкування переходить право вимагати визнання за ними права власності на таку квартиру.

Пам'ятайте, що обовязковою умовою переходу права вимоги на неприватизовану квартиру є звернення спадкодавця до відповідного органу приватизації з належно оформленою заявою.