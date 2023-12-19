Адвокат розказав, чи зможуть ТЦК тотально перевіряти документи у людей

Що треба знати про паспорт

Це документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство. І кожен громадянин України, який досяг 14 річного віку, зобов’язаний його отримати. Ці норми закріплені в ЗУ "Про єдиний державний демографічний реєстр".

Чи треба паспорт носити з собою?

Адвокат зазначає, що ні Конституцією, ні законом не закріплений обов’язок носити паспорт. За його словами, у 2020 році були поодинокі випадки, коли деякі суди під час карантину з посиланням на постанову Кабміну, який зобов’язав громадян носити паспорт, штрафували на 17 000 грн за ст. 44-3 КУпАП – порушення правил карантину.

Це сталося, за словами Романа, тому, що деякі громадяни просто слухняно махали головою та визнавали провину, а хто ж оскаржував такі рішення до апеляції - та все скасовувала.

Правозахисник запевняє, якщо подивитися на наше законодавство, то не існує відповідальності за відсутність паспорта, є лише адміністративна відповідальність за ст. 197 КУпАП, коли громадянин не отримав паспорт. За перший раз встановлений факт попередження, а повторний - штраф у розмірі 51 грн, зазначив Сімутін.

Експерт повідомив, що при прийнятті нових законів не допускається звуження чинних прав і свобод - це гарантовано ст. 22 Конституції. Тому якщо Основним Законом не передбачений обов’язок носити паспорт, тоді прийняття закону, яким зобов’яжуть носити паспорт або військово-облікові документи звузить наші права. Тож для цього необхідно змінювати Конституцію, що і в мирний час досить непросто, а в умовах воєнного стану взагалі неможливо.

Повноваження ТЦК на перевірку

Адвокат на 100% впевнений, що на рівні закону повноваженнями перевіряти паспорт ТЦК не наділять.

"Тут поліціянти, які хоч трошки мають уявлення про закон, буває добряче чудять і перегинають, а що буде як таку владу нададуть не підкованим юридично військовим – страшно й уявити", - зазначає він.

Роман думає, що ситуацію будуть виправляти частковим внесенням змін до чинних законів, розширюючи повноваження поліції, що теж для нього не зовсім зрозуміло, та постановами Кабміну.