Адвокат розказала, коли треба проходити ВЛК та яких лікарів відвідати

Мобілізація в Україні та воєнний час продовжується. Військовозобов'язані спочатку повинні пройти військово-лікарську комісію й лише після цього можуть бути відправлені на фронт за умови їх придатності.
Коли треба проходити ВЛК, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на адвоката Христину Ковцун "Українському радіо".
Експерт пояснила, що військовозобов'язані мають проходити медичний огляд раз на 5 років. За висновком комісії особу визнають придатною, обмежено придатною або непридатною до служби у лавах армії. Однак в умовах загальної мобілізації це правило не діє, оскільки є відповідний указ президента України.
Тому медогляд необхідно проходити після вручення повістки.За словами правозахисниці, спочатку військовозобов'язаному мають вручити повістку, потім він з'являється до ТЦК та СП, де уточнюються облікові дані, а лише потім він отримує направлення на проходження ВЛК. Після її проходження у ТЦК визнають військовозобов'язаного придатним, обмежено придатним чи непридатним до служби.
"І це обов'язок. Якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження військово-лікарської комісії - це адміністративне правопорушення, і за нього передбачений штраф. А пізніше може бути ще один виклик", - сказала Ковцун.
Самі військовозобов'язані під час проходження ВЛК мають надати свою медичну картку, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань. Тому що ми розуміємо, що є різні ситуації. Одна людина абсолютно здорова, її роками нічого не турбує, а інша, грубо кажучи, не вилазить зі стаціонарного лікування, переносить операції тощо. І військовозобов'язаний повинен про це повідомити.
Далі, після того, як подаються ці документи, для військовозобов'язаного призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла - ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-належність, проводять рентгенологічне обстеження.
Особам, які мають більше ніж 40 років, обов'язково проводять вимір внутрішньоочного тиску і дослідження крові на цукор.
Якщо в ході загальних аналізів визначають, що є погані показники, можуть призначати й додаткові обстеження.
Після цього військовозобов'язаний оглядається обов'язково такими лікарями, як хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та іншими лікарями за показаннями.
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