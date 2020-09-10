Адвокат меня подставил: Ефремов сделал новое заявление о своем приговоре

Российский актер Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил и у них был совершенно другой договор. Он добавил, что договаривался с адвокатом по поводу совершенно другого приговора.

Ефремова суд признал виновным в совершении смертельного ДТП и в приговоре ему назначили наказание в виде 8 лет в колонии общего режима. Актер утверждает, что адвокат его подставил.

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продолжали договор, я думал, придет другой адвокат, пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить по почте, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не прострочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно", - заявил Михаил Ефремов в комментарии для российского издания "МК".

Он отметил, что в суде написал заявление о своем несогласии с приговором и попросил о пересмотре дела. Также он заявил о смене адвоката и не понимает, почему к нему снова пришел Пашаев. Ефремов добавил, что доверяет только жене, а адвокат утверждает, что его прислала именно она.

"Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?" – добавил актер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ефремов мог покончить с собой после оглашения приговора.

А также рассказывали о том, что Михаилу Ефремову дали советы по поводу поведения на зоне от криминального авторитета.