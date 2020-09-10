Адвокат мене підставив: Єфремов зробив нову заяву про свій вирок

Російський актор Михайло Єфремов заявив, що адвокат Ельман Пашаєв його підставив і у них був зовсім інший договір. Він додав, що домовлявся з адвокатом з приводу зовсім іншого вироку.

Єфремова суд визнав винним у скоєнні смертельної ДТП та у вироку йому призначили покарання у вигляді 8 років в колонії загального режиму. Актор стверджує, що адвокат його підставив.

"Я не очікував такого вироку. Адвокат мене "підставив" на ці 8 років. Він обіцяв одне, а вийшло інше. І ми з ним начебто не продовжували договір, я думав, прийде інший адвокат, прийшов знову він. І ось він запевняє, що апеляційну скаргу слід подати в останній день. Він хоче відправити її поштою, щоб там зафіксували дату. Тоді, за його словами, ми не прострочимо. Це все якось дивно. Мені здається, це ризиковано", - заявив Михайло Єфремов у коментарі для російського видання "МК".

Він зазначив, що в суді написав заяву про свою незгоду з вироком і попросив про перегляд справи. Також він заявив про зміну адвоката і не розуміє, чому до нього знову прийшов Пашаєв. Єфремов додав, що довіряє тільки дружині, а адвокат стверджує, що його надіслала саме вона.

"Зв'язку з нею немає. Як мені дізнатися, що відбувається?" – додав актор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Єфремов міг накласти на себе руки після оголошення вироку.

А також розповідали про те, що Михайлу Єфремову дали поради з приводу поведінки на зоні від кримінального авторитета.