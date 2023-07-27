Адопція безпритульних тварин під час війни: ми поруч, щоб допомагати

Так, вже кілька років в Україні працює програма з адопції або влаштування безпритульних тварин "Ситий старт" — спільна ініціатива бренду Purina® та Благодійного Фонду Happy Paw, яка допомагає знайти собі улюбленця в притулку та утримувати його в перший місяць життя в новій родині. Завдяки програмі вже понад 2000 тварин знайшли справжній дім, дбайливих власників, яким тепер щодня дарують свою любов. З початком війни, коли кількість безпритульних тварин значно збільшилась, допомога експертів з адопції є надзвичайно цінною.

"Якось подруга показала мені фото тварини з притулку, додавши, що цей кіт, якого врятували із зони активних бойових дій, саме для мене". Так почалася щаслива історія кота Плюшика, який знайшов свою сім'ю і… став Біляшиком. Але з початку були сумніви та побоювання, що не власник обирає кота, а кіт обирає власника. Сумніви відразу розвіялися, коли вони побачили один одного. Щоправда, пухнастику прийшлося погодитися на зміну імені, бо нове йому пасувало краще. Тетяна та Ольга, які обрали у партнерському притулку Purina® нового члена своєї родини, очікували, що він буде довго адаптуватись на новому місці та ховатися, адже кіт пережив немалий стрес. Але йому вистачило п’яти хвилин, щоб прийти до тями, поїсти та остаточно освоїтися.

"Ми купили Біляшику купу всіляких забавок, але невдовзі зрозуміли, що його улюблена іграшка — це шнурок, — сміється Тетяна. — Висять штани після прання і звисає мотузочка, дивлюся — він уже грає. Перші два дні він був такий тихий, грав не активно, а потім розійшовся і зараз почуває себе вдома".

Такі теплі та яскраві емоції тварин та людей, які знаходять один одного завдяки програмі "Ситий старт" з адопції безпритульних котів та собак, дуже важливі та цінні, бо вони зігрівають душу та тішать серця. Особливо під час важких випробувань, коли багато наших домашніх улюбленців опинилися в зоні воєнних дій, були поранені, втратили домівку і потерпають без їжі, догляду та лікування.

"З моменту повномасштабного вторгнення кількість тварин у притулках збільшилась у середньому на 60−100%, — каже Анастасія Аболешева, менеджерка з комунікацій благодійного фонду Happy Paw. — Але ця приблизна оцінка зовсім не відображає реальної кількості покинутих, загублених та бродячих котів і собак. Через те, що у кожного притулку є обмежена кількість місць і ресурсів, вони просто фізично не можуть прийняти усіх тварин, які опинились на вулиці. Тому зараз так важливе їх влаштування у відповідальні родини. Адже це зменшує навантаження на притулки та дає шанс на порятунок нових життів".

І сьогодні кожен українець може зробити щось для того, щоб допомогти тим членам нашого суспільства, які не можуть подбати про себе самостійно, та покращити життя тварин — пожертвувати гроші чи корм для притулків, стати волонтером або взяти з притулку улюбленця, який потребує піклування та захисту. Адже тільки разом ми зможемо впоратися з цією проблемою і зробити світ кращим!

Екосистема піклування про домашніх тварин, суспільство та планету

Вирішити такі масштабні та складні завдання неможливо без участі експертів — компаній та організацій, для яких професійна підтримка друзів наших менших — багаторічна системна робота та сутність їхньої соціальної відповідальності перед суспільством. Особливе місце серед них займає Purina® — компанія, для якої шість добровільно взятих на себе зобов’язань щодо покращення якості життя домашніх улюбленців та їх власників, посилення взаємодії між людиною та домашніми тваринами та збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь стали важливою частиною сталого розвитку бізнесу.

Фокусним напрямом соціальних ініціатив Purina® в Україні є підтримка благодійних проектів та соціальних ініціатив, спрямованих на допомогу та адопцію безпритульних тварин, а також підвищення поінформованості суспільства щодо відповідального ставлення до домашніх улюбленців та їхнього здоров’я.

"Наша місія полягає в тому, що ми робимо кращим життя домашніх улюбленців та їх власників. Ми в Purina® створюємо інноваційні та високоякісні продукти для домашніх тварин, підтримуємо важливі соціальні ініціативи, а також забезпечуємо комплексну турботу про здоров’я та добробут улюбленців та людей що їх люблять, — наголошує Ігор Дубовик, керівник відділу кормів Purina®. — Тому сьогодні, коли важко не лише людям, а й тваринам, ми розширили співпрацю до 26 притулків по всій Україні, щоб і надалі популяризувати важливість адопції в Україні".

"Ситий старт" — квиток у нове життя

Безумовно, тварини допомагають нам бути людьми, бо вони є доказом нашої людяності.

Соціальна ініціатива "Ситий старт" з адопції бездомних тварин важлива для кожного, хто прагне допомогти братам нашим меншим прожити здорове та щасливе життя та зігріти свою душу добротою та турботою про них. Завдяки багаторічному партнерству Purina® з благодійним фондом Happy Paw у реалізації цього проєкту, процес адопції став зрозумілим, а ухвалення рішення взяти домашню тварину з притулку — відповідальним.

Алгоритм дуже простий. Спочатку треба на сайті Purina® зайти в розділі "Наш вплив" та перейти на сторінку Соціальні ініціативи Purina® та зі списку притулків — партнерів програми "Ситий старт" по всій Україні, вибрати той, що знаходиться поблизу. Потім відвідати його та познайомитися з твариною особисто, щоб переконатися, що ви підходите один одному та у вас не виникне проблем із сумісністю. І нарешті забрати тварину додому, отримавши місячний запас корму преміальної лінійки Purina®, що полегшить для пухнастика процес адаптації у новій домівці.

"Програма "Ситий старт" важлива як для притулків, так і для майбутніх власників домашніх тварин, — упевнена Анастасія Аболешева. — Бо вона підвищує обізнаність людей та популяризує адопцію. Також ініціатива допомагає розвінчувати стереотипи про асоціальних чи хворобливих тварин з притулків, будує розуміння, що порода улюбленця не важлива, а взяти свого з притулку це справжня щира любов, яку не купиш за гроші. Більше того, попри важкі часи адопція дає змогу зберігати в собі віру в добрі вчинки та фокусуватися на щасливих історіях. "Ситий старт" саме про це. Він дає надію на те, що тварини, які пройшли важкі випробування будучи безхатніми, зможуть нарешті отримати довгоочікуване щастя в теплих обіймах людини, яка ніколи їх не зрадить і не покине".

Так завдяки зусиллям Purina® та її партнерам з адопції, люди та тварини покращують якість життя один одного попри усі випробування та демонструють всьому світу, що українці 51 європейська нація, яка цінує та береже життя кожної живої істоти.