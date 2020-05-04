Адаптивный карантин введут в нескольких областях Украины: что это такое и какие будут запреты

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлили до 22 мая. В правительстве анонсировали смягчение запретов и внедрение адаптивного карантина для некоторых областей.

Как объяснил глава Минздрава Максим Степанов, адаптивный карантин – это строгие ограничения только в тех областях Украины, где зафиксировано больше всего инфицированных и нет возможности разрешить торговлю и работу большинства организаций.

"Мы также хотим предложить критерий адаптивного карантина. Это когда, например, у нас есть некоторые области – Черновицкая или Ивано-Франковская, в которых очень большой уровень заболеваемости и очень большое количество больных регистрируется каждый день. Конечно, мы не можем себе позволить открытие такое же, как это произойдет в других областях. Мы считаем, что нужно вводить такой механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру торговли, то где-то должно быть меньше. Думаю, здесь будет понимание у местной власти", - рассказал Степанов на заседании Кабинета министров.

Он добавил, что ситуация по регионам будет постоянно отслеживаться и если где-то количество больных с COVID-19 начнет увеличиваться, то будут вводиться локальные запреты.

Как добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, адаптивный карантин в проблемных областях могут вводить до конца 2020 года. Все решения будут приниматься в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой из областей.

До 11 мая будут проведены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в областях и будет принято решение об адаптивном карантине.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно количество ресторанов, которые не переживут карантин в Украине.