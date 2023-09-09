Абсолютно несподівані наслідки. Ось що відбувається з організмом, якщо щодня пити чай

Зміцнює серце

"Певні чаї, такі як чорний чай, зелений чай і чай з гібіскусу, пов’язують із покращенням здоров’я серця. Вони можуть допомогти знизити кров’яний тиск, знизити рівень поганого холестерину і покращити загальну серцево-судинну функцію", - каже лікар Емі Гудсон.

З чорним чаєм в організм надходять корисні сполуки, такі як теафлавіни та теарубігини.

"Вони можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину і знизити ризик серцевих захворювань", - каже лікар Тріста Бест.

Покращує когнітивну функцію

Любителі зеленого чаю будуть раді дізнатися, що їхня звичка вживати чай може стимулювати мозок.

"Цей чай містить L-теанін, амінокислоту, яка діє синергетично з кофеїном, забезпечуючи більш плавний і тривалий заряд енергії, покращуючи увагу і когнітивні функції", - каже Бест.

Однак ці когнітивні переваги є не тільки у зеленому чаї. Чаї з кофеїном також можуть забезпечити легкий заряд енергії та покращити пильність і когнітивні функції.

Допомагає травленню

Коли ви боретеся з розладом шлунка або травленням, певні чаї можуть допомогти вам полегшити стан.

"Трав’яні чаї, такі як ромашка, м’ята та імбир, підтримують здоров’я травлення та допомагають полегшити симптоми здуття живота, нетравлення та нудоти", - каже експерт Ліза Янг.

Чай може не тільки негайно полегшити травлення, але й з часом покращити здоров’я кишківника. За словами лікаря Беста, таніни чорного чаю можуть мати м’які антибактеріальні властивості, які можуть підтримувати здоров’я кишечника, сприяючи зростанню корисних кишкових бактерій.

Додаткова доза кофеїну

Деякі чаї, залежно від виду, містять пристойну кількість кофеїну. Такі чаї, як чорний, зелений і улун, містять кофеїн, тоді як трав’яні чаї повністю не містять кофеїну.

"Хоча чай зазвичай містить менше кофеїну, ніж кава, надмірне вживання може призвести до таких побічних ефектів, як нервозність, прискорене серцебиття та проблеми зі сном", - каже Гудсон і радить не зловживати цим напоєм.

Допомагає розслабитися

Ромашковий чай спеціально використовується для сну та заспокійливих цілей.

"Цей чай відомий своєю заспокійливою дією завдяки наявності апігеніну, антиоксиданту, який зв’язується з певними рецепторами у мозку, зменшуючи тривогу та сприяючи розслабленню", - каже Бест.

Вживання ромашкового чаю перед сном може допомогти покращити якість і тривалість сну завдяки його заспокійливим властивостям, які можуть викликати відчуття сонливості.

Насичує фітонутрієнтами

Чай насичений поживними речовинами, яких ви не отримуєте з інших напоях, особливо з кави.

Чаї містять різноманітні фітохімічні та фітонутрієнти, оскільки вони походять із різних типів рослин. Фітонутрієнти - це поживні речовини рослин, які виробляють певну біологічну активність і підтримують здоров’я людини різними способами.

Іншим терміном для позначення фітонутрієнтів є антиоксиданти. Вони допомагають нейтралізувати вільні радикали та зменшити пошкодження клітин в організмі.

"Зелений чай багатий на специфічні антиоксиданти, які називаються катехінами, які допомагають нейтралізувати шкідливі вільні радикали у вашому тілі, зменшуючи окислювальний стрес і знижуючи ризик хронічних захворювань", - додає Бест.

Регулює обмін речовин

Є певні чаї, які допомагають регулювати метаболізм, якщо він з різних причин порушений. Дослідження, опубліковане в Journal of Research in Medical Sciences, показало, що зелений чай особливо позитивно впливає на регуляцію обміну речовин, що також прямо корелює з контролем рівня глюкози та контролем ваги. Дослідження показало, що це також стосується хворих на діабет.

Нормалізувати метаболізм допомагає чорний, зелений чай або чай улун.

Зменшує запалення

Чай також широко відомий своїми протизапальними властивостями. Згідно з дослідженням Міжнародного журналу молекулярної науки, існує величезна кількість досліджень, які можуть довести позитивні протизапальні переваги регулярного вживання чаю.

Це дослідження, зокрема, розглядає зелений чай і чорний чай. Вчені виявили, що властивості зеленого та чорного чаю можуть мати величезний вплив на зниження запалення еритроцитів. Вони навіть виявили, що люди з вовчаком, які щодня вживали зелений чай протягом 12 тижнів, повідомили про менше запалення в організмі.

Має сечогінні властивості

Існують певні типи чаю, які справді викликають часте сечовипускання. Чай з кульбаби, зелений чай, ячмінний чай і чай з гібіскуса мають сечогінні властивості. Діуретики - це поживні речовини, які змушують наше тіло позбавлятися від солі та води у вигляді сечі.

Чай із сечогінними властивостями часто рекомендують людям з проблемами нирок, діабетом або певними проблемами серця. Через силу діуретиків лікарі радять уникати цих чаїв після 16:00, якщо ви не хочете провести ніч у туалеті.

Допомагає контролювати вагу

Було проведено багато досліджень щодо позитивного впливу щоденного вживання зеленого чаю на контроль ваги. За даними International Journal of Molecular Science, 12-тижневе дослідження щоденного вживання зеленого чаю жінками показало значне зменшення ваги та жиру в області живота.

Причина цього значною мірою пов’язана з підвищенням рівня енергії, про який люди повідомляють завдяки зеленому чаю, а також контролю метаболізму та сприянню виробленню ліпідів.