Совершенно неожиданные последствия. Вот что происходит с организмом, если ежедневно пить чай

Укрепляет сердце

"Определенные чаи, такие как черный чай, зеленый чай и чай из гибискуса связывают с улучшением здоровья сердца. Они могут помочь снизить кровяное давление, снизить уровень плохого холестерина и улучшить общую сердечно-сосудистую функцию", - говорит врач Эми Гудсон.

С черным чаем в организм поступают полезные соединения, такие как теафлавины и теарубигины.

"Они могут помочь снизить уровень плохого холестерина и снизить риск сердечных заболеваний", - говорит врач Триста Бест.

Улучшает когнитивную функцию

Любители зеленого чая будут рады узнать, что их привычка употреблять чай может стимулировать мозг.

"Этот чай содержит L-теанин, аминокислоту, которая действует синергетически с кофеином, обеспечивая более плавный и длительный заряд энергии, улучшая внимание и когнитивные функции", - говорит Бест.

Однако эти когнитивные преимущества есть не только в зеленом чае. Чаи с кофеином также могут обеспечить легкий заряд энергии и улучшить внимание и когнитивные функции.

Помогает пищеварению

Когда вы боретесь с расстройством желудка или пищеварением, некоторые чаи могут помочь вам облегчить состояние.

"Травяные чаи, такие как ромашка, мята и имбирь, поддерживают здоровье пищеварения и помогают облегчить симптомы вздутия живота, несварения и тошноты", - говорит эксперт Лиза Янг.

Чай может не только немедленно облегчить пищеварение, но и со временем улучшить здоровье кишечника. По словам врача Беста, танины черного чая могут обладать мягкими антибактериальными свойствами, которые могут поддерживать здоровье кишечника, способствуя росту полезных кишечных бактерий.

Дополнительная доза кофеина

Некоторые чаи в зависимости от вида содержат приличное количество кофеина. Такие чаи, как черный, зеленый и улун, содержат кофеин, в то время как травяные чаи полностью не содержат кофеина.

"Хотя чай обычно содержит меньше кофеина, чем кофе, чрезмерное употребление может привести к таким побочным эффектам как нервозность, учащенное сердцебиение и проблемы со сном", - говорит Гудсон и советует не злоупотреблять этим напитком.

Помогает расслабиться

Ромашковый чай специально используется для сна и успокаивающих целей.

"Этот чай известен своим успокаивающим действием благодаря наличию апигенина, антиоксиданта, который связывается с определенными рецепторами в мозге, уменьшая тревогу и способствуя расслаблению", - говорит Бест.

Употребление ромашкового чая перед сном может помочь улучшить качество и продолжительность сна благодаря его успокаивающим свойствам, которые могут вызвать сонливость.

Насыщает фитонутриентами

Чай насыщен питательными веществами, которых вы не получаете из других напитков, особенно из кофе.

Чаи содержат разнообразные фитохимические и фитонутриенты, поскольку они происходят из разных типов растений. Фитонутриенты - это питательные вещества растений, которые производят определенную биологическую активность и поддерживают здоровье человека разными способами.

Другим термином для обозначения фитонутриентов являются антиоксиданты. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить повреждения клеток в организме.

"Зеленый чай богат специфическими антиоксидантами, которые называются катехинами, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы в вашем теле, уменьшая окислительный стресс и снижая риск хронических заболеваний", - добавляет Бест.

Регулирование обмена веществ

Есть определенные чаи, которые помогают регулировать метаболизм, если он по разным причинам нарушен. Исследование, опубликованное в Journal of Research in Medical Sciences показало, что зеленый чай особенно положительно влияет на регуляцию обмена веществ, что также прямо коррелирует с контролем уровня глюкозы и контролем веса. Исследование показало, что это также касается больных диабетом.

Нормализовать метаболизм помогает черный, зеленый чай или улун.

Уменьшает воспаление

Чай также широко известен своими противовоспалительными свойствами. Согласно исследованию Международного журнала молекулярной науки, существует огромное количество исследований, которые могут доказать положительные противовоспалительные преимущества регулярного употребления чая.

Это исследование, в частности, рассматривает зеленый и черный чай. Ученые обнаружили, что свойства зеленого и черного чая могут оказать огромное влияние на снижение воспаления эритроцитов. Они даже обнаружили, что люди с волчанкой, ежедневно употреблявшие зеленый чай в течение 12 недель, сообщили о меньшем воспалении в организме.

Обладает мочегонными свойствами

Существуют определенные типы чая, которые действительно вызывают частое мочеиспускание. Чай из одуванчика, зеленый чай, ячменный чай и чай из гибискуса обладают мочегонными свойствами. Диуретики - это питательные вещества, заставляющие наше тело избавляться от соли и воды в виде мочи.

Чай с мочегонными свойствами часто рекомендуют людям с проблемами почек, диабетом или определенными проблемами сердца. В силу диуретиков врачи советуют избегать этих чаев после 16:00, если вы не хотите провести ночь в туалете.

Помогает контролировать вес

Было проведено много исследований о положительном влиянии ежедневного употребления зеленого чая на контроль веса. По данным International Journal of Molecular Science, 12-недельное исследование ежедневного употребления зеленого чая женщинами показало значительное уменьшение веса и жира в области живота.

Причина этого в значительной степени связана с повышением уровня энергии от зеленого чая, а также контролем метаболизма и содействию выработке липидов.