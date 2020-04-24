Абсолютно некорректно: инфекционист "разнесла" правила погребения жертв коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Врач-инфекционист раскритиковала правила погребения умерших от COVID-19

Умерших от коронавируса в Украине хоронят без вскрытия для установления причин летального исхода и в герметичных мешках. Инфекционист и медицинский эксперт Екатерина Булавинова раскритиковала подобную практику и призвала от нее отказаться.

По словам медика, такие правила захоронения являются некорректными и странными. В эфире "Право на владу" Булавинова отметила, что без проведения вскрытия нет возможности понять, была ли врачебная ошибка, и в чем она была.

Кроме того, инфекционист отметила, что еще родственники умершего дополнительно травмируются "абсолютно некорректными практиками" похорон.

"Напоминаю всем, что мертвый человек не кашляет и не чихает, поэтому я не очень понимаю всю эту историю про закрытые гробы, какие-то мешки и так далее", - сказала Булавинова.

Также медэксперт указала на еще один вопиющий момент, когда в больнице врачи отказываются оказывать пациентам с COVID-19 другие медицинские процедуры, потому что просто боятся подцепить от них заразу.

Так, инфекционист назвала позорной практикой и "абсолютно недопустимым Средневековьем" случаи, при которых медики не делают пациенту гемодиализ, потому что на фоне дыхательной недостаточности у него отказывают почки, или не желают ехать к больным коронавирусом для оказания консультации.

Напомним, что согласно распоряжению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 27 марта, тело умершего от коронавируса должны дезинфицировать хлорсодержащими раствором и поместить в герметичный пакет-мешок. Гроб должен быть плотно закрыт.

Видео: Врач-инфекционист раскритиковала правила захоронения умерших от COVID-19

Ранее мы писали о том, что Минздрав дал рекомендации для проведения ритуальных обрядов и объяснил, как будут хоронить умерших от коронавируса.

Также сообщалось, что в конце марта в Луцке у врача-гинеколога, который скончался в инфекционной больнице в результате сердечного приступа, позже лабораторно был подтвержден COVID-19. О результатах исследований родственникам стало известно уже тогда, когда тело покойного отдали для захоронения.