Абрикосы повышают иммунитет и улучшают работу организма: кому их есть категорически нельзя

В Украине начинается сезон абрикосов, и медики утверждают, что это очень вкусный фрукт, который способен повысить иммунитет и наладить работу кишечника. Однако не всем абрикосы можно есть.

В абрикосах содержится много антиоксидантов и витамина А. В 3-4 абрикосах (100 грамм) содержится всего 45 ккал. Кроме того, у них низкий гликемический индекс и они прекрасно подходят для диабетиков. О полезных свойствах абрикосов сообщили на портале saladeprensa.org.

Как отмечают специалисты, абрикосы снижают риск развития дегенерации сетчатки, слепоты и других проблем со зрением. В этих фруктах содержатся витамины А и С, которые защищают иммунную систему человека и формируют процесс роста у детей и подростков.

Также абрикосы нормализируют работу кишечника, помогают избегать запоров и даже помогают избавляться от лишних килограммов.

Абрикосы помогают нормализовать водяной баланс в организме и справляются с задержкой жидкости, а также снижают артериальное давление и нормализуют высокий уровень холестерина.

Кому абрикосы есть нельзя:

Людям с аллергией на латекс, так как могут возникнуть перекрестные реакции.

Противопоказаны абрикосы людям с камнями в почках.

Не стоит употреблять семена абрикосов, так как в них есть цианид и есть риск отравления.

Людям с гастроэнтеритом абрикосы противопоказаны до полного выздоровления, так как они являются натуральным слабительным и могут снизить снижение диареи.

Как употреблять абрикосы

Лучше всего абрикосы есть свежими и спелыми. Также они будут полезны в виде напитков, как добавки в салаты, напитки и сладости.

Еще абрикосы положительно влияют на состояние кожи и их используют в косметической промышленности.

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