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98% померлих від COVID пенсіонерів були невакциновані, - МОЗ

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Вівторок 19 жовтня 2021 12:27
98% померлих від COVID пенсіонерів були невакциновані, - МОЗ Коронавірус вбиває невакцинованих пенсіонерів в Україні (фото: Hristo Rusev/Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Пенсіонери в Україні, які не вакцинуються, вмирають від коронавірусу майже на 100% частіше, аніж люди похилого віку, які зробили щеплення від COVID-19.

Такі дані озвучені на Facebook-сторінці Міністерстві охорони здоров'я України.

У повідомленні йдеться, що згідно з даними електронної системи охорони здоров’я за період з 26 червня по 26 вересня 2021 року, частка невакцинованих померлих від COVID-19 серед людей старше 60 років сягає 98,3%.

З огляду на таку критичну ситуацію медики просять усіх українців допомогти близьким літнього віку записатися на щеплення.

"Вакцинація врятує їх від ризиків важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті", - йдеться у пості МОЗ.

"Поговоріть з ними про важливість вакцинації, розвінчайте міфи та страхи щодо щеплення. Знайдіть найближчий центр/пункт вакцинації поблизу та запишіть близьких літнього віку на щеплення за посиланням", - додали у міністерстві.


Додамо, що лише у вересні 97,1% українців, яких госпіталізували з "ковідом", були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини.

"Нещодавно були опубліковані дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США, які показують, що ризик померти у невакцинованих у 11 разів вищий, ніж у людей, які отримали дві дози вакцини. Ризик захворіти в 6 разів вищий у невакцинованих, порівняно з тими, хто отримав дві дози вакцини", - сказав на одному з останніх брифінгів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Таким чином, в умовах стрімкого поширення коронавірусу в Україні єдиним способом захиститися від важкої форми хвороби та смерті від неї є вакцинація.

Раніше у МОЗ зробили важливу заяву щодо того, коли потрібно робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус.

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