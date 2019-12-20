Мужа Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали

Фото: принц Филипп (royal.ru)

Ожидается, что он проведет в больнице несколько дней

В пятницу мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Букингемском дворце называют госпитализацию "мерой пресечения". 98-летний принц пройдет обследование из-за проблем со здоровьем, диагностированных ранее. Ожидается, что муж королевы проведет в больнице несколько дней.

В заявлении дворца говорится, что принц Филипп отправился в лондонскую больницу короля Эдварда VII по совету своего личного врача.

Герцог Эдинбургский, принц Филипп отошел от публичной жизни в августе 2017 года.

До этого он в течение нескольких десятилетий помогал королеве и исполнял собственные отдельные обязаности члена королевской семьи, которые преимущественно заключаются в поддержке благотворительных фондов и различных организаций, а также участия в церемониях.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II представит в четверг, 20 декабря, законодательный порядок дня премер-министра Бориса Джонсона после его победы на выборах.

РБК-Украина писало, что королева Елизавета II в ближайшем планирует уйти в отставку, передав британский престол своему непосредственному преемнику - 71-летнему сыну принцу Чарльзу.