94-річна жінка, яка пропрацювала 75 років в одній компанії, розкрила секрет №1 довголіття

В чому секрет довголіття Енн Шредер?

Працюючи бухгалтером удень, вона також двічі на тиждень була барменом у барі, яким володіла більше 30 років. Її покійний чоловік був автогонщиком. У свої майже 100 років вона виглядає молодшою ​ і називає роботу одним із секретів свого довголіття.

Енн Шредер в молодості (Скриншот)

"Мені дуже подобалася моя робота. Це дало мені відчуття мети щоранку прокидатися, наносити макіяж, одягатися та йти на роботу", - згадує Шредер.

За словами жінки, непотрібно залишатися на роботі, яку ти ненавидиш.

"Яка марна трата життя - щодня ходити на роботу і ненавидіти її. Це було б схоже на 50-річний шлюб, якби ви ненавиділи одне одного", - додала вона.

Секрети життя Енн Шредер

Будьте авантюрними

У 1949 році Шредер почала працювати в Davenport Spring Company, яка зараз є частиною Mutual Wheel Company. Тут продаються запчастини до автомобілів і вантажівок, а оскільки батько Шредер займався вантажними перевезеннями, це відповідало її стилю життя.

Енн отримала водійські права, коли їй було 16 років, і навчилася керувати вантажівкою з напівпричепом, коли їй було 17 років.

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Вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 19 років, він під'їхав на своєму мотоциклі, коли вона була на побаченні з іншим чоловіком.

За словами її залицяльника, суперник був скажений. Але через якийсь час вони все ж таки одружилися. Чоловік Енн помер від хвороби нирок через 13 років після весілля. Шредер ніколи не одружувалася повторно.

Зараз Енн Шредер 94 роки (Скриншот)

Їжте все в міру

У Шредер немає спеціальної дієти. Вона їсть звичайну їжу - овочі, м'ясо і картоплю. Жінка уникає червоного м’яса, тому що у неї високий кров’яний тиск, тому курятина та риба є її кращими джерелами білка. Вона любить фруктове та шоколадне морозиво.