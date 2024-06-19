9 вагомих причин через які Microsoft Edge стане вашим новим улюбленим браузером

Розширені налаштування конфіденційності та збереження паролів

Edge пропонує зрозумілі конфіденційності. Однак тут є компроміс: чим вищий рівень обраної вами конфіденційності та безпеки, тим менше функцій сайту та можливостей ви отримаєте.

Ще одним хорошим варіантом є суворий захист відстеження у вікнах InPrivate, оскільки ви навряд чи захочете, щоб відстеження між сайтами відбувалося під час сеансів приватного перегляду.

Режим InPrivate Edge аналогічний тому, що в інших браузерах називається "Режим інкогніто" або просто "Приватний режим". InPrivate Edge не зберігає історію переглядів, пошуки або файли cookie, а також не ділиться даними вашого облікового запису Microsoft з відвідуваними сайтами.

Можливість збереження паролів також може підвищити вашу безпеку, хоча тепер всі основні браузери включають функції управління паролями. Edge може автоматично збирати дані входу в міру їх введення на веб-сторінках, а потім синхронізувати їх для використання на інших пристроях, де ви увійшли до Edge.

Edge пропонує функцію збереження інформації про кредитні та дебетові картки, а тепер також дозволяє зберігати та синхронізувати всі дані, включаючи CVC-коди, для онлайн-покупок у будь-якому примірнику Edge.

Ще одна унікальна опція безпеки - "Підвищена безпека для незнайомих веб-сайтів". Як пояснює довідка Microsoft, "Ця функція запускає незвичні сайти без компіляції just-in-time (JIT) для забезпечення додаткового захисту. Відсутність JIT зменшує поверхню атаки, ускладнюючи зловмисникам використання вразливостей сайтів".

Існує три рівні захисту: базовий, збалансований та строгий, зі зростаючим ступенем та можливою непрацездатністю сайту.

Налаштування конфіденційності (фото: PCMag)

Організація веб-сторінок за допомогою колекцій

Протягом тривалого часу існували різні утиліти та розширення для обрізки веб-сторінок та організації досліджень у мережі, але вбудована функція "Колекції" в Edge є однією з найпростіших та найкорисніших.

Обрізка веб-сторінок доступна за допомогою кнопки на верхній панелі інструментів праворуч, яка відкриває панель.

Додавання поточної сторінки до колекції здійснюється одним клацанням, а всі відкриті вкладки можна додати за допомогою опції правого кліка на панелі вкладок.

За потреби можна додавати нотатки з можливістю форматування тексту. Колекції синхронізуються з усіма вашими пристроями, на яких виконано вхід до Edge.

Ця функція також включає можливість додавання цитат у форматах APA 7, Chicago, Harvard, IEEE або MLA. Параметри експорту дозволяють надсилати колекцію до Word, Excel, OneNote або Pinterest.

Організація веб-сторінок за допомогою колекцій (фото: PCMag)

Автоматична економія коштів під час покупок

У наш час люди активно купують в інтернеті, і Edge пропонує інструменти, які допомагають їм заощадити. Браузер може автоматично знаходити купони для сайтів, які ви відвідуєте, позбавляючи вас необхідності самостійно їх шукати по всьому інтернету.

Для деяких сайтів Edge може автоматично спробувати всі потенційно застосовні купони; вам навіть не потрібно їх копіювати та вставляти.

Автоматична економія коштів під час покупок (фото: PCMag)

Фантастичні нововведення для любителів безлічі вкладок

Edge вже давно пропонує переваги та зручності у роботі з вкладками, включаючи вертикальне розташування, угруповання та можливість закріплення вкладок.

Ще одна, здавалося б, проста, але дуже корисна дія - використання поєднання клавіш Alt-Tab для перемикання між вкладками браузера.

Ця рефлекторна дія для багатьох користувачів при перемиканні між вікнами справді спрощує роботу з вкладками, оскільки часто виникає необхідність перемикатися між ними.

Ще однією зручністю є угруповання вкладок за кольором. Невелика порада: натискання на товсту червону кнопку в крайньому лівому краю панелі вкладок згортає групу, дозволяючи вам зосередитись на інших вкладках. Повторне натискання знову розгортає всю групу вкладок.

Вертикальні вкладки - величезна підмога для тих, хто любить тримати відкритими їхню величезну кількість. Розміщення їх вздовж лівої панелі робить вкладки легко пізнаваними, на відміну від крихітних вкладок Chrome.

Нові можливості для любителів вкладок (фото: PCMag)

Усунення відволікаючих факторів за допомогою режиму читання з зануренням

Хоча в Firefox, Opera та Safari є режими читання для комфортного перегляду, але Edge може фактично зачитувати текст вголос напрочуд природним голосом.

Ця функція також виділяє та автоматично прокручує текст, щоб допомогти тим, хто навчається, або людям з труднощами читання, тому вона є інструментом забезпечення доступності.

Відволікаючі фактори усуваються за допомогою режиму читання із зануренням (фото: PCMag)

Робить скріншоти всієї сторінки

Вбудовані скріншоти - це ще одна перевага інструменту Web Capture. Він дозволяє вибрати область веб-сторінки для знімка екрана, але його найкрутіша функція полягає в тому, що він може автоматично прокручувати сторінку вниз і зробити скріншот усієї її повністю.

Після створення знімка можна відзначити його значком пера або додати до колекції.

Скриншоти усієї сторінки (фото: PCMag)

Швидкий доступ до сервісів за допомогою бічної панелі

Ідея наявності бічної панелі для швидкого доступу до веб-служб, що часто використовуються, не нова. Але ця нова функція Microsoft Edge реалізована дуже продумано і комфортно. Використовуйте її для швидкої перевірки електронної пошти, пошуку, надсилання та читання повідомлень, відкриття останніх документів або продовження покупок.

Активується панель через налаштування. У закритому стані вона виглядає як тонка смужка вздовж правого краю вікна браузера. Кнопка Discover на бічній панелі може відображати інформацію про сайт, який ви переглядаєте в головному вікні, а інша кнопка - переносити вас в онлайн-ігри.

Для швидкого доступу ви можете додавати на панель не лише сервіси Microsoft, а також Apple Music, Gmail, Instagram, Spotify, WhatsApp та YouTube. А якщо жоден із цих варіантів вам не підходить, просто додайте будь-який сайт, який ви зараз переглядаєте у браузері.

(фото: PCMag)

Економить заряд батареї за допомогою режиму продуктивності

Кнопка "Продуктивність" (зображення серця з блискавкою), яку можна увімкнути в налаштуваннях, відкриває панель, що дозволяє переключити браузер на режим ефективності. Це корисно, коли ви використовуєте ноутбук без доступу до заряджання і хочете заощадити заряд батареї.

У налаштуваннях можна також прискорити запуск браузера, запустивши його у фоновому режимі при вході до Windows, а також використовувати апаратне прискорення графіки, якщо воно доступне.

фото: PCMag)

Розв'язання математичних завдань

Для студентів буде цікавою функція Math Solver (Вирішувач математичних завдань), яка дозволяє вибрати рівняння на екрані для вирішення або ввести його з клавіатури. Згідно з його стартовим інтерфейсом, він може вирішувати "все, починаючи з простої арифметики і закінчуючи просунутою алгеброю, тригонометрією та багатьом іншим".

Ви також отримуєте конвертер одиниць вимірювання на той випадок, коли вам потрібно дізнатися скільки метрів становить певна кількість футів, або перейти з градусів Фаренгейта на Цельсії.

Розв'язання математичних завдань фото: PCMag)