9 способів зігріти ноги під час прогулянки у холодну погоду

Вибирайте шкіряне взуття

Зимові кросівки часто містять сітчасту мембрану, що не годиться для низьких температур. Для холодної пори року найкраще підходять черевики з натуральної шкіри. У такому взутті ноги точно не мерзнуть. В ідеалі - матеріал взуття повинен повністю блокувати холодне повітря, що надходить.

Взуття має бути просторим

Щоб ноги не замерзали під час тривалого перебування на холоді – вам має бути просторо у черевиках чи чоботях - це допоможе зберегти тепло. Не варто купувати черевики на два розміри більше - ви просто повинні мати можливість поворухнути пальцями, а шнурки не повинні сковувати рухи.

Утеплюємо папером

Використовуйте пораду велосипедистів Тур де Франс: папір - чудовий ізолятор. У холодні дні візьміть паперовий рушник або серветки, оберніть ними верхню частину стопи, пальці ніг та під пальцями. Потім одягніть взуття. Це забезпечує тонкий шар ізоляції, якого достатньо для комфорту.

Пластикова плівка

Заправте поліетиленову плівку або пакет між верхом взуття, верхньою частиною стопи та пальцями ніг. Це перекриє доступ холодного повітря до пальців ніг, а піт не накопичуватиметься на підошві стопи. Поліетилен досить тонкий, щоб поміститися у ваше взуття, не змінюючи тип шкарпеток. Якщо вам стане жарко в ноги, ви завжди можете витягнути пакет і викинути.

Одноразові шапочки для душу або бахіли

Їх можна використовувати як гетри для взуття, щоб захистити взуття від дощу та снігу. Можна їх надіти як поверх взуття, так і всередину поверх шкарпеток. Всередині взуття з'явиться водонепроникний шар, який захистить і від вітру. Це може спричинити пітливість ніг та намокання шкарпеток, тому використовуйте цей метод обережно.

Скотч

Наклейте клейку стрічку на верх взуття. Це швидко, легко і майже безкоштовний захист для вашого взуття в негоду. Обклейте скотчем повне коло, включаючи підошву. Стрічка прилипне і не відірветься навіть під час довгої прогулянки під дощем.

Подвійний шар шкарпеток

Класична комбінація для довгих піших прогулянок - тонка поліпропіленова шкарпетка, що вбирає піт і зовнішній вовняний шкарпетку. Це добре допомагає зігріти пальці ніг. Не вибирайте комбінацію, яка виявиться надто товстою і нозі буде тісно у взутті. Ще один трюк - надіти нейлонові шкарпетки або панчохи по коліна. Вони не додадуть товщини, але допоможуть зігріти ноги.

Грілки для ніг

Це спеціальні одноразові вставки, які забезпечують м'яке тепло терміном до 6 годин. Їх надягають у взуття вище чи нижче за пальці ніг. Вони тонкі як устілки, але якщо взуття прилягає щільно, доведеться вибрати шкарпетки тонше.

Не стійте на одному місці

Якщо у вас запланована прогулянка чи вам доводиться довго перебувати на вулиці – ходіть, а не стійте на одному місці. Рух ніг при ходьбі вироблятимуть тепло і ноги не замерзатимуть. Якщо ви просто гуляєте, то перші хвилини почніть у легкому темпі, потім його збільшуйте, робіть інтервали швидкої ходьби та вибирайте маршрути, де є гірки чи сходи, щоб розігнати кров.