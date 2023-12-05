9 способов согреть ноги во время прогулки в холодную погоду

Выбирайте кожаную обувь

Зимние кроссовки часто содержат сетчатую мембрану, что не очень годится для низких температур. Для холодного времени года лучше всего подходят ботинки из натуральной кожи. В такой обуви ноги точно не будут мерзнуть. В идеале - материал обуви должен полностью блокировать поступающий холодный воздух.

Обувь должна быть просторной

Чтобы ноги не замерзали во время длительного нахождения на холоде - вам должно быть просторно в ботинках или сапогах - это поможет сохранить тепло. Не стоит покупать ботинки на два размера больше - вы просто должны иметь возможность пошевелить пальцами, а шнурки не должны сковывать движения.

Утепляем бумагой

Используйте совет велосипедистов Тур де Франс: бумага - отличный изолятор. В холодные дни возьмите бумажное полотенце или салфетки, оберните ими верхнюю часть стопы, пальцы ног и под пальцами. Затем наденьте обувь. Это обеспечивает тонкий слой изоляции, которого достаточно для комфорта.

Пластиковая пленка

Заправьте полиэтиленовую пленку или пакет между верхом обуви, верхней частью стопы и пальцами ног. Это перекроет доступ холодного воздуха к пальцам ног, а пот не будет скапливаться на подошве стопы. Полиэтилен достаточно тонкий, чтобы поместиться в вашу обувь, не меняя тип носков. Если вам станет жарко в ноги, вы всегда можете вытащить пакет и выбросить.

Одноразовые шапочки для душа или бахилы

Их можно использовать как гетры для обуви, чтобы защитить обувь от дождя и снега. Можно их надеть как поверх обуви, так и внутрь - поверх носков. Внутри обуви у вас появится водонепроницаемый слой, который защитит и от ветра. Это может вызвать потливость ног и намокание носков, поэтому используйте этот метод осторожно.

Скотч

Наклейте клейкую ленту на верх обуви. Это быстро, легко и почти бесплатная защита для вашей обуви в непогоду. Обклейте скотчем полный круг, включая подошву. Лента прилипнет и не оторвется даже во время долгой прогулки под дождем.

Двойной слой носков

Классическая комбинация для долгих пеших прогулок - тонкий полипропиленовый носок, впитывающий пот и внешний шерстяной носок. Это хорошо помогает согреть пальцы ног. Не выбирайте комбинацию, которая окажется слишком толстой и ноге будет тесно в обуви. Еще один трюк - надеть нейлоновые носки или чулки по колено. Они не добавят толщины, но помогут согреть ноги.

Грелки для ног

Это специальные одноразовые вставки, которые обеспечивают мягкое тепло на срок до 6 часов. Их надевают в обувь выше или ниже пальцев ног. Они тонкие как стельки, но если обувь прилегает плотно, то придется выбрать носки тоньше.

Не стойте на одном месте

Если у вас запланирована прогулка или вам приходится долго находиться на улице - ходите, а не стойте на одном месте. Движение ног при ходьбе будут вырабатывать тепло и ноги не будут замерзать. Если вы просто гуляете, то первые минуты начните в легком темпе, потом его увеличивайте, делайте интервалы быстрой ходьбы и выбирайте маршруты, где есть горки или лестница, чтобы разогнать кровь.