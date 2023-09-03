9-річна Марія розповіла свою історію музею "Голоси Мирних"

Зранку 24 лютого 2022 року в місті, як, власне, і по всій країні, пролунали перші вибухи.

"Мама сказала, що ми до школи не підемо. А тата терміново викликали на роботу. Ми з ним змогли зустрітися тільки 19 березня, коли виїжджали", - розповідає Марія.

У перші дні родина спала в коридорі. Потім перебралася до підвалу. Вона зізнається, що було дуже страшно.

"Нас у підвалі було 8 людей. Їжі було мало. Ми там спали. Потім був вибух, прилетіло до нашого сусіда. І нас мама більше не випускала на вулицю. Якось снаряд прилетів до нашого будинку. Мама намочила ганчірки. Через них ми дихали. Вуха заклало пилом", - пригадує дівчинка.

За два дні Марія разом із рідними спробували все ж потрапити додому.

"Ми зустріли автоматників. Вони наставили на нас дуло й сказали, куди краще йти. Ми пішли. Біля будинку стояло два танки, і вони теж навели на нас дуло", - говорить Марія.

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