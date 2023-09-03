9-летняя Мария рассказала свою историю музею "Голоса Мирных"

Утром 24 февраля 2022 года в городе, как собственно, и по всей стране, раздались первые взрывы.

"Мама сказала, что мы в школу не пойдем. А папу срочно вызвали на работу. Мы с ним смогли встретиться только 19 марта, когда уезжали", - рассказывает Мария.

В первые дни семья спала в коридоре. Потом перебралась в подвал. Она признается, что было очень страшно.

"Нас в подвале было 8 человек. Еды было мало. Мы там спали. Потом был взрыв, прилетело к нашему соседу. И нас мама больше не выпускала на улицу. Как-то снаряд прилетел в наш дом. Мама намочила тряпки. Из-за них мы дышали. Уши заложило пылью", - вспоминает девочка.

Через два дня Мария вместе с родными попытались все же попасть домой.

"Мы встретили автоматчиков. Они наставили на нас дуло и сказали, куда лучше идти. Мы ушли. У дома стояло два танка, и они тоже навели на нас дуло", - говорит Мария.

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