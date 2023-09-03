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9-летняя Мария рассказала свою историю музею "Голоса Мирных"

9-летняя Мария рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Ей 9 лет и она боится трех звуков - взрывов, вой сирены и гудения самолетов. Раньше она жила в Мариуполе и хорошо запомнила, как ее город превращался в развалины. А еще дать, когда случились самые страшные моменты ее жизни.

Девочка доверила свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Утром 24 февраля 2022 года в городе, как собственно, и по всей стране, раздались первые взрывы.

"Мама сказала, что мы в школу не пойдем. А папу срочно вызвали на работу. Мы с ним смогли встретиться только 19 марта, когда уезжали", - рассказывает Мария.

В первые дни семья спала в коридоре. Потом перебралась в подвал. Она признается, что было очень страшно.

"Нас в подвале было 8 человек. Еды было мало. Мы там спали. Потом был взрыв, прилетело к нашему соседу. И нас мама больше не выпускала на улицу. Как-то снаряд прилетел в наш дом. Мама намочила тряпки. Из-за них мы дышали. Уши заложило пылью", - вспоминает девочка.

Через два дня Мария вместе с родными попытались все же попасть домой.

"Мы встретили автоматчиков. Они наставили на нас дуло и сказали, куда лучше идти. Мы ушли. У дома стояло два танка, и они тоже навели на нас дуло", - говорит Мария.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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