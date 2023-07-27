7 речей, які не можна не вдягати в літак: причини здивують

Під час поїздки до місця відпочинку потрібно думати не тільки про образ, а й про те, як ви почуватиметеся під час подорожі. Пасажири часто припускаються помилок, вдягаючи занадто відверте вбрання, адже їх можуть не пустити на борт у такому вигляді.

Тісний одяг

За словами фахівця, занадто тісні речі створять дискомфорт під час польоту. Короткі шорти та джинси скіні можуть порушити кровообіг та спровокувати тромбоз.

Контактні лінзи

Бортпровідник радить замінити контактні лінзи на окуляри, адже на висоті знижується вологість. Тому сухе повітря буде подразнювати очі.

Синтетичні речі

Не потрібно вдягати синтетичні речі, які можуть легко загорітися. До того ж варто відмовитися від хутра та одягу з бахромою. Вбрання з щільної тканини буде безпечнішим, якщо на борту почнеться пожежа.

Високі підбори

Високі підбори будуть заважати в салоні літака. До того ж рейс можуть перенести, а по дорозі можуть бути затори й доведеться бігти до термінала. Туфлі на підборах завжди шиють із твердих матеріалів, тому ноги набрякнуть і будуть боліти.

Уникайте металу

Варто перевірити, щоб на одязі не було металевих вставок, інакше їх потрібно буде зняти. Сканер під час посадки може відреагувати не лише на кісточки бюстгальтера, а й на фольгу від упаковки шоколадки.

Парфуми

Варто пам'ятати, що солодкі парфуми можуть не подобатися пасажирам, які сидять поруч. Повітря в літаку циркулює по салону, тому різкий запах може спровокувати алергію.

Не беріть у дорогу декоративні подушки

На перший погляд, вони виглядають мило та затишно. Але насправді вони не тільки не забезпечують анатомічно правильного положення хребта під час поїздки, а й призводять до головного болю, оніміння рук та ніг, дискомфортних відчуттів у спині.

Як відновитись після довгої поїздки

Зробіть зарядку

Потягніться та пройдіться - так ви активізуєте процес кровообігу, порушений від тривалого перебування у положенні сидячи.

Прийміть контрастний душ

Він допоможе зміцнити стінки судин та активізувати кровообіг шляхом різниці температур. Головне - не перестаратися. Сильний контраст може погано позначитися на роботі серцево-судинної системи.

Масаж

Зробіть самомасаж - розімніть ноги та стопи.