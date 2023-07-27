7 вещей, которые нельзя не надевать в самолет: причины удивят

Во время поездки к месту отдыха нужно думать не только об образе, но и о том, как вы будете чувствовать себя во время путешествия. Пассажиры часто допускают ошибки, надев слишком откровенный наряд, ведь их могут не пустить на борт в таком виде.

Тесная одежда

По словам специалиста, слишком тесные вещи создадут дискомфорт во время полета. Короткие шорты и джинсы скинни могут нарушить кровообращение и спровоцировать тромбоз.

Контактные линзы

Бортпроводник советует заменить контактные линзы очками, ведь на высоте снижается влажность. Поэтому сухой воздух будет раздражать глаза.

Синтетические вещи

Не нужно надевать синтетические вещи, которые могут легко загореться. К тому же следует отказаться от меха и одежды с бахромой. Наряд из плотной ткани будет более безопасным, если на борту начнется пожар.

Высокие каблуки

Высокие каблуки будут мешать в салоне самолета. К тому же рейс могут перенести, а по дороге могут быть пробки и придется бежать к терминалу. Туфли на каблуке всегда шьют из твердых материалов, поэтому ноги могут отекать и будут болеть.

Избегайте металла

Следует проверить, чтобы на одежде таких предметов не было, иначе их нужно будет снять. Сканер при посадке может отреагировать не только на косточки бюстгальтера, но и на фольгу от упаковки шоколадки.

Духи

Следует помнить, что сладкие духи могут не нравиться сидящим рядом пассажирам. Воздух в самолете циркулирует по салону, потому резкий запах может спровоцировать аллергию.

Не берите в дорогу декоративные подушки

На первый взгляд они выглядят мило и уютно. Но на самом деле они не только не обеспечивают анатомически правильное положение позвоночника во время поездки, но и приводят к головным болям, онемению рук и ног, дискомфортным ощущениям в спине.

Как восстановиться после долгой поездки

Сделайте зарядку

Потянитесь и пройдитесь - так вы активизируете процесс кровообращения, нарушенный от длительного пребывания в положении сидя.

Примите контрастный душ

Он поможет укрепить стенки сосудов и активизировать кровообращение путем разности температур. Главное - не переусердствовать. Сильный контраст может плохо сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.

Массаж

Сделайте самомассаж - разомните ноги и стопы.