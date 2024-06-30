9 речей, які не можна тримати вдома, щоб не накликати горе

Зламаний годинник

Оскільки годинники позначають плин часу, вони здавна асоціювалися з людською смертністю.

У вікторіанську епоху годинники зупинялися, коли помирав хтось із сім'ї, тому не дивно, що годинник, який раптово перестав працювати, віщує нещастя. Ще моторошніше, якщо цей зламаний годинник раптом задзвонить - це ознака того, що смерть близько.

Сокира

Слід було очікувати, що забобони будуть кружляти навколо такого стародавнього і практичного інструменту, як сокира.

Одні джерела стверджують, що носити сокиру через плече в будинку - це нещастя, а інші кажуть, що просто принести її додому - це передвістя смерті. Принаймні, ми всі можемо погодитися з тим, що сокири - не найбезпечніша річ, яку можна мати вдома.

Відкрита парасолька

Один із відомих забобонів на невдачу пов'язаний з відкриттям парасольки в приміщенні. Він може сягати корінням як в єгипетські, так і в скандинавські традиції, які стверджують, що принесення парасольки в приміщення ображає захисну силу духів-охоронців будинку.

Нещастя це чи ні - предмет дискусій, але все одно варто бути обережним із парасолькою в будинку.

Сцени руйнування

Деякі консультанти з фен-шуй не радять показувати картину або фотографію безплідного пейзажу або наслідків стихійного лиха, корабельної аварії або битви. Такі зображення приносять негативну енергію в дім і можуть принести страждання вашим рідним.

Дзеркала

Деякі традиції вірять, що дзеркала можуть вкрасти вашу душу. Навіть ті, хто впевнений, що їхня душа в безпеці, можуть ретельно вибирати місця для своїх дзеркал.

Наприклад, згідно з фен-шуй, дзеркало, звернене до ліжка, може призвести до проблем у стосунках, а дзеркало, звернене до вхідних дверей, перешкоджатиме надходженню життєвої енергії в будинок.

Незастелене ліжко

Щоб виховати корисні звички, багато батьків заохочують своїх дітей щоранку застеляти ліжко. Але правильне застеляння ліжка корисне не тільки для формування характеру.

Деякі забобони свідчать, що відволікання під час застеляння ліжка заважає добре виспатися, і британці попереджають, що якщо ви залишите поглиблення в ліжку, диявол залізе туди, щоб чекати вас.

Похила драбина

Хоча віковий забобон про ходіння під драбиною є загальним для багатьох країн, його походження є спірним. Можливо, це сягає своїм корінням у християнську традицію, де входження в трикутник, утворений похилою драбиною, може розглядатися як порушення Святої Трійці.

Інша можливість полягає в тому, що форма нагадує середньовічну шибеницю. Або може бути так, що просто небезпечно ходити під драбиною без нагляду.

Старий календар

Щоб удача була на вашому боці, живіть сьогоднішнім днем - принаймні, що стосується вашого календаря. Оскільки календарі, як і годинники, допомагають стежити за часом, вони тісно пов'язані зі смертю.

Жителі півдня вважають невдачею тримати вдома старі календарі, також часто зустрічається думка, що не можна вішати календар на наступний рік до 1 січня.

Зберігання під ліжком

Вважається, що предмети, складені під ліжком, порушують потік енергії. Щоб отримати максимальну позитивну енергію та покращити відпочинок, тримайте зону під ліжком чистою.

Ховати речі з переповненої шафи під ліжко - це форма безладу, а безлад може призвести до нещасть і втрати багатства. Якщо вам обов'язково потрібно використовувати цей простір для зберігання, то забобони радять тримати предмети акуратно впорядкованими та в закритих контейнерах.