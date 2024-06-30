9 вещей, которые нельзя оставлять дома, чтобы не навлечь горе

Сломанные часы

Поскольку часы обозначают течение времени, они давно ассоциировались с человеческой смертностью.

В викторианскую эпоху часы останавливались, когда умирал кто-то из семьи, поэтому неудивительно, что внезапно переставшие работать часы предвещают несчастье. Еще более жутко, если эти сломанные часы вдруг зазвонят - это признак того, что смерть близка.

Топор

Следовало ожидать, что предрассудки будут кружиться вокруг такого древнего и практического инструмента как топор.

Одни источники утверждают, что носить топор через плечо в доме - это несчастье, а другие говорят, что просто принести его домой - это предвестие смерти. По крайней мере, мы все можем согласиться с тем, что топоры не самая безопасная вещь, которую можно иметь дома.

Открытый зонтик

Один из известных предрассудков на неудачу связан с открытием зонтика в помещении. Он может уходить корнями как в египетские, так и в скандинавские традиции, утверждающие, что принесение зонтика в помещение оскорбляет защитную силу духов-хранителей дома.

Несчастье это или нет - предмет дискуссий, но все равно следует быть осторожным с зонтиком в доме.

Сцены разрушения

Некоторые консультанты по фэн-шуй не советуют показывать картину или фотографию бесплодного пейзажа или последствий стихийного бедствия, кораблекрушения или битвы. Такие изображения приносят отрицательную энергию в дом и могут принести страдание вашим родным.

Зеркало

Некоторые традиции верят, что зеркала могут украсть вашу душу. Даже те, кто уверен, что их душа в безопасности могут тщательно выбирать места для своих зеркал.

Например, согласно фэн-шуй, зеркало, обращенное к кровати, может привести к проблемам в отношениях, а зеркало, обращенное к входной двери, будет препятствовать поступлению жизненной энергии в дом.

Не застеленная кровать

Чтобы воспитать полезные привычки, многие родители поощряют своих детей каждое утро застилать кровать. Но правильное застилание кровати полезно не только для формирования характера.

Некоторые предрассудки свидетельствуют, что отвлечение во время застилания кровати мешает хорошо выспаться, и британцы предупреждают, что если вы оставите углубление в постели, дьявол залезет туда, чтобы ждать вас.

Наклонная лестница

Хотя возрастной предрассудок о хождении под стремянкой является общим для многих стран, его происхождение спорно. Возможно, это уходит своими корнями в христианскую традицию, где вхождение в треугольник, образованный наклонной лестницей, может рассматриваться как нарушение Святой Троицы.

Другая возможность заключается в том, что форма напоминает средневековую виселицу. Или может быть так, что просто опасно ходить под стремянкой без присмотра.

Старый календарь

Чтобы удача была на вашей стороне, живите сегодняшним днем - по крайней мере, что касается вашего календаря. Поскольку календари, как и часы, помогают следить за временем, они тесно связаны со смертью.

Южане считают неудачей держать дома старые календари, также часто встречается мнение, что нельзя вешать календарь на следующий год до 1 января.

Хранение под кроватью

Считается, что предметы, сложенные под кроватью, нарушают поток энергии. Чтобы получить максимальную положительную энергию и улучшить отдых, держите зону под кроватью чистой.

Хоронить вещи из переполненного шкафа под кровать - это форма беспорядка, а беспорядок может привести к несчастью и потере богатства. Если вам обязательно нужно это пространство для хранения, то предрассудки советуют держать предметы аккуратно упорядоченными и в закрытых контейнерах.