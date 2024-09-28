9 продуктів, які знижують кислотність шлунку

Симптоми підвищеної кислотності шлунка

Печія

Відчуття печіння в грудній клітці або в горлі після їжі, особливо коли людина лежить або нахиляється.

Кислий присмак у роті

Відрижка або підняття шлункової кислоти в стравохід може залишати кислий або гіркий присмак у роті.

Біль у шлунку або дискомфорт

Може проявлятися як відчуття важкості, здуття або ниючий біль у верхній частині живота.

Нудота

Підвищена кислотність може викликати нудоту, особливо після прийому їжі.

Метеоризм і здуття

Надмірне утворення газів, відчуття розтягнутості в животі.

Часті відрижки

Постійне бажання відригувати повітря або їжу може бути симптомом надлишкової шлункової кислоти.

Проблеми з ковтанням

Якщо кислотність шлунку викликає подразнення стравоходу, це може ускладнити ковтання і спричиняти біль під час цього процесу.

Хрипота або кашель

Кислота може подразнювати гортань, що призводить до хрипоти або хронічного кашлю, особливо вранці.

Якщо ці симптоми повторюються або погіршуються, важливо звернутися до лікаря, оскільки тривала підвищена кислотність може призвести до серйозних захворювань, таких як гастрит або виразкова хвороба.

Ось 9 продуктів, які можуть допомогти зменшити кислотність шлунку

Банани

Банани мають природну лужну дію, що допомагає нейтралізувати шлункову кислоту. Вони також захищають слизову оболонку шлунку.

Вівсянка

Вівсянка добре вбирає кислоту і захищає стінки шлунку. Це чудовий варіант на сніданок для тих, хто страждає на печію.

Імбир

Імбир має протизапальні властивості і допомагає полегшити симптоми кислотного рефлюксу та розлад шлунка.

Зелені овочі

Овочі, такі як шпинат, броколі, спаржа та зелені салати, низькокислотні і добре впливають на травлення, не викликаючи печії.

Мигдальне молоко

Мигдальне молоко має низьку кислотність і може допомогти врівноважити рівень кислоти в шлунку.

Кавун і диня

Ці фрукти з високим вмістом води допомагають зволожити організм і знижують кислотність шлункового соку.

Картопля

Варена або запечена картопля діє як натуральний засіб для зниження кислотності, допомагаючи уникати подразнення стінок шлунку.

Насіння льону

Насіння льону містить слиз, який має обволікаючі властивості і допомагає захистити слизову оболонку шлунку.

Ромашковий чай

Ромашка має заспокійливу дію на травну систему і може допомогти знизити рівень кислотності, зменшуючи запалення.

Ці продукти є природними способами контролю кислотності і можуть допомогти запобігти печії та іншим проблемам шлунку.