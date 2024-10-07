9 продуктів, які допоможуть прожити довге і здорове життя

Продукти для довголіття

За словами дієтолога Ольги Безуглої, важливо включати в раціон певні продукти, багаті на антиоксиданти, поліненасичені жири, вітаміни та мінерали, що сприяють омолодженню клітин і підтримці імунітету.

Додавши ці продукти до свого щоденного раціону, ви не тільки покращите своє самопочуття, але й сприятимете довголіттю, адже кожен з них допомагає зміцнити імунітет та захистити організм від старіння.

Шампіньйони

Гриби містять у своєму складі глутатіон - це біологічно активний трипептид, який виявляють у всіх організмах. Складається із залишків γ-глутамінової кислоти, цистеїну та гліцину.

Роль глутатіону в метаболізмі полягає у тому, що він є потужним відновником.

До того ж шампіньйони благотворно впливають на хворих цукровим діабетом, вони ефективно знижують рівень цукру в крові. Великий вміст заліза в цих грибах дозволило порівнювати їх з м'ясними відбивними.

Томати

У томатах є лікопін - це антиоксидант, який насамперед відомий своїми антиоксидантними властивостями. Його зазвичай приймають для підтримки здоров'я шкіри, зору та серця. Завдяки своїм захисним функціям, лікопін також допомагає запобігти деяким хронічним захворюванням.

Авокадо

Фітостероли в авокадо є потужними союзники у боротьбі за красу та здоров'я шкіри.

Вони борються з вільними радикалами, які руйнують клітини шкіри та прискорюють старіння. До того ж вони допомагають утримувати вологу в шкірі, роблячи її більш м'якою та еластичною.

Волоські горіхи

У волоських горіхах є антиоксиданти, основна їхня функція яких - нейтралізація шкідливих для організму вільних радикалів, яким притаманний руйнівний вплив на організм.

Олія волоських горіхів містить у собі вітаміни А, Д, Е, К, антиоксиданти та поліненасичені жирні кислоти.

Оливкова олія

Мононасичені жири та поліфеноли підтримують еластичність артерій і постійний рівень холестерину ЛПВЩ, а також покращують і стабілізують рівень ліпідів у крові.

Шпинат

У своєму складі містить фолієву кислоту. Вона допомагає знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, деменції та інших порушень когнітивних здібностей.

Також запобігає окисному пошкодженню лобової кори головного мозку, допомагає зберегти функцію пам'яті, короткочасну пам'ять та рухові навички.

Лосось

Омега-3 жирні кислоти у лососі можуть покращити сприйнятливість клітин до інсуліну, знизити запалення та фактори ризику серцево-судинних захворювань у людей із метаболічним синдромом.

Вони також зменшують хронічне запалення, яке може призводити до виникнення серцевих хвороб, раку та інших захворювань.

Ягоди

Поліфеноли у ягодах допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, накопичення яких може пошкодити клітини. Це пошкодження називається окислювальним стресом і воно здатне призвести до низки захворювань: раку, аутоімунних та серцево-судинних захворювань, старіння шкіри.

Квашена капуста

Пробіотики допомагають стимулювати шлункові соки і натуральні ферменти, необхідні для правильного травлення, зменшують кількість і виразність побічних ефектів антибіотиків, сприяють розщепленню солей жовчних кислот і нормалізації ліпідного обміну.