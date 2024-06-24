9 причин, чому виникають проблеми зі шкірою після 30 років

Змінюються гормони

Дерматолог Елізабет Танзі розповіла що у 30 років обмін клітин сповільнюється, роблячи шкіру менш підтягнутою та еластичною, спричиняючи сухість і призводячи до деяких спалахів акне.

Вживання багато цукру

Солодкі вечірні та нічні перекуси можуть завдати шкоди кольору обличчя. Проста відмова від цукру може допомогти виглядати на роки молодшими, головним чином тому, що ви уникаєте його токсичного впливу на шкіру.

Цукор здатен руйнувати колаген, завдяки чому обличчя виглядає менш пухким і підтягнутим.

Уникнення пілінгу

Відлущування - це одна з тих речей, які потрібно робити. Але якщо ви не позбудетеся всієї цієї накопиченої мертвої шкіри, то вона може виглядати досить жахливо, особливо з віком.

Відлущування позбавляє від сміття та надлишку жиру, які в іншому випадку закупорюють пори та роблять шкіру старішою. Якщо ви витратите час, щоб очистити ці мертві, тьмяні клітини, то миттєво виглядатимете молодшими та бадьорішими.

П’єте недостатньо води

Коли ви не вживаєте достатньо рідини, це відобразиться на вашій шкірі. Зниження споживання води тільки зробить ваш колір обличчя сухим, не підтягнутим і збільшиться кількість зморшок.

Уникнення захисти від сонця

З віком УФ-промені швидше старіють шкіру, завдяки чому тонкі лінії та зморшки з’являються набагато легше. Щоб запобігти подальшим пошкодженням, потрібно наносити сонцезахисний крем із SPF 30 або вище та одягати захисні головні убори.

Не оновлення засобів догляду

З часом тип шкіри змінюється. Особливо, якщо ви відчуваєте вироблення жиру та висипання, то слід використовувати легкі зволожуючі креми та сироватки разом із м’яким миючим засобом без сульфатів. Такі засоби забезпечать глибоке очищення пор, не залишаючи шкіру стягнутою та сухою.

Не змиваєте макіяж

Найгірше, що може зробити людини у 30 років - це не змити макіяж на ніч.

Це призводить до закупорення пор та висипання, а це свою чергою до ранніх зморшок.

Коли ви спите з макіяжем, то не даєте своїй шкірі шансу відновитися.

Втрачаєте гіалуронову кислоту

Починаючи з 20 років шкіра починає втрачати гіалуронову кислоту, яка підтримує шкіру зволоженою. В результаті вона стає сухою та подразненою.

Щоб вирішити проблему, потрібно запастися відповідними кремами, щоб відновити рівень гіалуронової кислоти.

Частий стрес

Стрес не тільки згубно впливає на ваше самопочуття, а також може спровокувати більше висипань та інших проблем зі шкірою, які роблять колір обличчя не дуже втішним.

Варто виділити час, щоб розслабитися та заспокоїти свої нерви.