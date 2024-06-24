9 причин, почему возникают проблемы с кожей после 30 лет

Меняются гормоны

Дерматолог Элизабет Танзи рассказала, что в 30 лет обмен клеток замедляется, делая кожу менее подтянутой и эластичной, вызывая сухость и приводя к некоторым вспышкам акне.

Употребление много сахара

Сладкие вечерние и ночные перекусы могут нанести вред цвету лица. Простой отказ от сахара может помочь выглядеть на годы младше, главным образом потому, что вы избегаете его токсического воздействия на кожу.

Сахар способен разрушать коллаген, благодаря чему лицо выглядит менее рыхлым и подтянутым.

Избегание пилинга

Отшелушивание - это одна из тех вещей, которые нужно делать. Но если вы не избавитесь от всей этой накопленной мертвой кожи, то она может выглядеть довольно ужасно, особенно с возрастом.

Отшелушивание избавляет от мусора и избытка жира, которые в противном случае закупоривают поры и делают кожу старше. Если вы потратите время, чтобы очистить эти мертвые, тусклые клетки, то будете мгновенно выглядеть моложе и бодрее.

Пьете недостаточно воды

Когда вы не употребляете достаточно жидкости, это отразится на вашей коже. Снижение потребления воды только сделает ваш цвет лица сухим, не подтянутым и увеличится количество морщин.

Избегание защиты от солнца

С возрастом УФ-лучи быстрее стареют кожу, благодаря чему тонкие линии и морщины появляются гораздо легче. Чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, нужно наносить солнцезащитный крем из SPF 30 или выше и одевать защитные головные уборы.

Не обновление средств ухода

Со временем тип кожи меняется. Особенно если вы чувствуете выработку жира и сыпь, то следует использовать легкие увлажняющие кремы и сыворотки вместе с мягким моющим средством без сульфатов. Такие средства обеспечат глубокую очистку пор, не оставляя кожу стянутой и сухой.

Не смываете макияж

Хуже всего, что может сделать человека в 30 лет - это не смыть макияж на ночь.

Это приводит к закупорению пор и сыпи, а это в свою очередь к ранним морщинам.

Когда вы спите с макияжем, то не даете своей коже шанса восстановиться.

Теряете гиалуроновую кислоту

Начиная с 20 лет, кожа начинает терять гиалуроновую кислоту, которая поддерживает кожу увлажненной. В результате она становится сухой и раздраженной.

Чтобы решить проблему, нужно запастись соответствующими кремами, чтобы восстановить уровень гиалуроновой кислоты.

Частый стресс

Стресс не только губительно влияет на ваше самочувствие, а также может спровоцировать больше высыпаний и других проблем с кожей, которые делают цвет лица не очень утешительным.

Следует выделить время, чтобы расслабиться и успокоить свои нервы.