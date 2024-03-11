9 причин, через які жінки відчувають сум після оргазму

Гормональні порушення

Виділяють кілька гормонів, які відповідають за секс. Окситоцин, гормон любові, близькості та привʼязаності, виділяється під час дотиків, сексу й оргазму. Пролактин після оргазму підтримує рівень задоволення та розслаблення, що контролює дофамін, відповідальний під час сексу за сексуальне збудження, і серотонін, що підвищує відчуття щастя.

Гормони та нейромедіатори виділяються під час сексу природно, щоб забезпечити відчуття задоволення та щастя. Отож якщо ви відчуваєте пригнічення, то є сенс перевірити, чи немає їхнього дисбалансу на фізичному рівні.

Абʼюзивні стосунки та попередній негативний досвід

Якщо це партнерський секс, то інтенсивний сум можуть відчувати постраждалі в абʼюзвиних стосунках. Вони можуть відчувати, що вони не мають бути в цих стосунках, що цей секс - вимушений, вони його не хотіли.

Проте це також може бути про попередній негативний досвід. Людина може почуватися безпечно з новим партнером, проте її може щось тригерити - якийсь дотик, дія, слова, запах і повернути до травматичної події, через що вона знову може почуватися використаною або скривдженою.

Упередження щодо сексу

Є багато установок проти сексу та мастурбації, які нам розповідали із самого дитинства. Вони бувають і релігійні, і ні.

У моменті людина може бути дуже захопленою та менше думати про ці установки. Проте після оргазму вона може почати думати не тільки в сексуальному ключі й тоді відчути великий сором і певне нерозуміння того, чи заслуговує вона відчувати так багато щастя та насолоди. Цей мікс і створює пригнічений настрій.

Проблеми в стосунках

Якщо у вас із партнером нещодавно сталася сварка й ви не до кінця її прожили або є моменти, які вас дратують і ви ще взагалі їх не обговорили, то це також може впливати на секс.

З одного боку, ви отримали задоволення, а з іншого - отримали його з людиною, щодо якої зараз відчуваєте не дуже позитивні емоції.

Також сум може зʼявлятися, якщо ви займаєтеся сексом більше з боку "мушу", а не "хочу". Тоді зʼявляється відчуття використаності й того, що вашими потребами знехтували й ви мусили поставити чиїсь бажання поперед своїх.

Негативне ставлення до свого тіла

Секс і мастурбація - це дуже інтимний процес, коли своє тіло складно заховати або прикрасити чимось додатковим. Люди знають про це й тому можуть загострювати свою увагу на складках або ж впадинах тіла, на прищах, шрамах, волоссі, звукові свого голосу тощо. Тоді складно повністю розкритися, розслабитися, відкритися партнерові.

Деякі люди також відчувають дуже велику ясність розуму після сексу. Тому навіть якщо під час сексу вони забули про якісь свої негативні думки про себе, то після оргазму вони можуть швидко повертатися.

Чому жінки відчувають сум після оргазму (фото: Freepik)

Брак "Аftercare"

Aftercare - це процес догляду за собою або одне за одним після сексу: обійми, поцілунки, спілкування, спільна гігієна. Це створює момент не тільки фізичної, а й емоційної близькості, дає змогу обмінятися досвідами та переконатися, чи всім було комфортно.

Проте іноді про "aftercare" забувають: хтось одразу встає та йде до душу, хтось миттєво засинає, йде курити, грати в компʼютерні ігри, гортати соціальні мережі тощо. Та партнери можуть відчувати самотність і те, начебто їх використали винятково як фізичний обʼєкт.

Дофамінова яма

Під час оргазму ми відчуваємо дуже багато щастя, певне піднесення, яке потім може різко піти на спад. Це як коли ми довго чекаємо на свято, воно відбувається й усе йде добре, проте потім гості розходяться й зʼявляється певний смуток.

Загальні стрес, тривожність і депресія

Ці чинники впливають взагалі на всі сфери нашого життя, і секс не є винятком. Вони можуть бути менш вираженими під час сексу, але стрімко повертатися після оргазму.

Як підтримати партнера після сексу

Найкраще, що ви можете зробити відразу після оргазму - це дати підтримку та розуміння того, що людині зараз складно. Скажіть, що ви готові її послухати, допомогти й запитайте, як найкраще це зробити.

Комусь потрібне буде усамітнення, комусь розмова про те, чому людина так почувається, а комусь - мовчазні обійми.Далі важливо не вигадувати собі причини самостійно та постійно аналізувати, що ви зробили не так.

Пам'ятайте, що це необов'язково про вас або про момент незадоволення сексом. У партнера можуть бути свої тригери, на які ви не завжди можете вплинути.