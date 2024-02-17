9 правил від психолога, які допоможуть позбутись образ у стосунках

Варто розуміти, що усі пари стикаються із труднощами, але варто вміти їх проходити із гідністю. Одним із найруйнівніших факторів у взаєминах є образи, які з часом тільки накопичуються.
Про те, як позбутись образ у стосунках, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ольги Голентовської в Instagram.
"Подумайте над власними звичками комунікації та проаналізуйте свій останній конфлікт. Спільне дотримання базових рекомендацій фактично проганяє зневажливу комунікацію зі стосунків і сприяє їх гармонізації", - каже психолог.
Вона радить дати собі відповіді на наступні питання:
Голентовська радить дотримуватись наступних правил у стосунках, які допоможуть позбутись образ.
Уникайте фраз:
Звинувачення у сварках скеровані не на поведінку партнера, а на його особистість. Сварка мине, а "колекція образ" залишиться.
Приклад "ти-послань" - "Ти завжди знаходиш причину відлиняти від роботи". Натомість "я-послання" - "Я втомлююсь і злюся, коли прибираю сама".
"Зверніть увагу, що у "я-посланнях" немає жодних звинувачень", - пояснює психолог.
Повернення до старих образ зазвичай є приводом скласти "досьє", а це не свідчить про здорові стосунки. Візьміть собі за правило ніколи при сварках не згадувати старі образи. Це має бути табу.
Такі порівняння насправді ранять, а не допомагають. Їхня функція - карати і нападати. Прозора комунікація, це тоді, коли вона не змушує вашого партнера соромитися себе.
Прихований підтекст погроз - ти поганий, я збираюсь тебе покарати. Такі заяви не сприяють розвитку стосунків.
Ви використовуйте свої почуття, як зброю (крик, сарказм, підвищений тон, уїдливі нотки). Краще скажіть, що ви почуваєтесь ображеною, ви засмучені.
Стиснуті губи та щелепа, насуплені брови, зверхній або ворожий погляд - це все свідчить про неготовність до конструктивної розмови. Тому варто утримувати зоровий контакт, кивати, намагатись сісти ближче та розслабити обличчя.
Цілісні послання - це ваші спостереження, думки, почуття, потреби та бажання. Послуговуйтеся чіткими посланнями для того, щоб вони були максимально зрозумілими для вашого партнера.
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