9 порід собак, які живуть найдовше

Чихуахуа

Ці міні-компаньйони можуть жити до 18–20 років, якщо їх правильно годувати та доглядати за їхніми крихітними зубками. Маленькі, але шалено енергійні - справжні супергерої серед собак.

Мальтійська болонка

З ніжною, оксамитовою шерстю та спокійним характером, ці собачки часто насолоджуються життям близько 12-15 років. Головне - не забувати про регулярний догляд за шерстю та зубами!

Йоркширський тер'єр

Ці маленькі "йорки" можуть похвалитися тривалістю життя від 13 до 16 років. Їхній сміливий характер і енергійність вимагають уваги - регулярні прогулянки та міні-дресирування обов’язкові! А відданість та ніжний характер зробить власника щасливим.

Джек Рассел тер'єр

Відомі своїм невичерпним запалом і розумом, ці енергійні пси можуть жити до 16 років. Щоденні ігри та тренування допомагають їм залишатися у формі та зберігати молодість. Вони відомі своїм оптимізмом та любов'ю до активного способу життя.

Такса

Попри свою "довгу спину", такси можуть насолоджуватися життям від 12 до 16 років, а іноді навіть більше - відомий рекорд одного представника сягав 21 року! Головне - стежити за здоров'ям хребта та зубів.

Той-пудель

Ці маленькі інтелектуали можуть жити до 14-18 років. Вони не тільки чарівні, але й практичні - майже не линяють, що додає плюсів у боротьбі з пилом на дивані.

Ші-тцу

Завдяки своїй спокійній натурі та ретельному догляду, ші-тцу можуть розраховувати на 12–16 років щасливого життя. Правильне харчування та регулярні візити до ветеринара - ось їхній рецепт успіху.

Австралійська вівчарка

Ці розумні та віддані собаки живуть від 12 до 15 років. Але цій породі потрібне активне життя, багато прогулянок, ігор та цікавих занять. Одна з представниць цієї породи побила всі рекорди та прожила понад 20 років.

Бігль

Спокійний характер та чудовий нюх - це відмінні риси цієї породи. Тривалість життя бігля - від 12 до 15 років. Вони, як й інші породи, люблять довгі прогулянки та ігри на свіжому повітрі.

Секрети довголіття пухнастих друзів

Що ж дозволяє цим собакам не лише витримувати час, але й радіти життю разом з вами?

Збалансований раціон. Натуральні, без штучних добавок корми допомагають підтримувати імунітет і сприяють нормальному обміну речовин.

Активний спосіб життя. Регулярні прогулянки, ігри та тренування не лише підтримують фізичну форму, але й стимулюють розумову активність.

Регулярний ветеринарний догляд. Планові перевірки, вакцинації та своєчасне лікування проблем (особливо зубів і суглобів) можуть продовжити життя вашого друга.

Любов і увага. Немає нічого сильнішого за щиру турботу - щасливий пес, який отримує тепло та увагу, менше страждає від стресу.