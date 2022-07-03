Эти 9 популярных комнатных растений опасны для кошек: список и фото

Кошки очень любят погрызть комнатные растения, но иногда это опасно. Ведь некоторые вазоны могут вызвать отравление у ваших питомцев.
Об этом пишет The Spruce.
Это одно из самых распространенных цветущих комнатных растений. Темно-зеленые листья спатифиллума, белые цветы и низкие требования к уходу делают их очень популярными. Однако растение содержит оксалаты кальция, которые токсичны для кошек.
Отметим, что они опасны только при проглатывании и абсолютно безопасны при прикосновении.
Фото: Спатифилум, или "Женское счастье" (pixabay)
Растение выращивают чуть ли не в каждом доме. Алоэ вера характеризуется толстыми, похожими на сочные, листьями с зубчатыми краями, которые растут вверх от основания, похожей на розетку.
Хотя алоэ может иметь терапевтические свойства для людей, оно токсично для кошек, если его проглотить.
Фото: Алоэ Вера (pixabay)
Монстера - одно из самых модных тропических комнатных растений, которое широко представлено в домашнем декоре благодаря своим потрясающим тропическим листьям. Монстеры не нуждаются в особом уходе, что делает их привлекательным дополнением к любому жилищу.
К сожалению, растение содержит нерастворимые оксалаты кальция, что делает их очень токсичными для кошек.
Фото: Монстера (pixabay)
Благодаря своей неприхотливости в уходе, эпипремнум является привлекательным комнатным растением как для любителей, так и для опытных владельцев растений. Привлекательная "драпировка" и легкость в уходе делают его соблазнительным дополнением к вашему дому.
Хотя эпипремнум абсолютно безопасен на ощупь, он токсичен для кошек, которые решат его попробовать.
Фото: Эпипремнум (pixabay)
"Денежное дерево" - это разновидность суккулентов, который легко выращивать, и считается, что он приносят удачу и богатство своим владельцам. Они характеризуются темно-зелеными мясистыми листьями и толстыми деревянными стеблями. Существует несколько разных сортов толстянок.
К сожалению, все разновидности растения очень токсичны для кошек.
Фото: Толстянка (pixabay)
Сансевиерия хорошо известна как одно из лучших растений для условий слабого освещения и для улучшения качества воздуха, что делает ее чрезвычайно распространенным комнатным растением.
Хотя растение нетоксично для людей, она токсична как для кошек, так и для собак, если его проглотить.
Фото: Сансевиерия (pixabay)
Пальма придаст вашему дому нотку тропиков и может творить чудеса для качества воздуха в помещении.
Однако эти растения имеют давний защитный механизм: они очень токсичны для наших пушистых друзей из-за вещества циказин.
Фото: Цикас (pixabay)
Благодаря своей отличной драпировке английский плющ популярен как комнатное растение, которое выращивают в подвесных кашпо.
Эта особенность может сделать его привлекательной закуской для любопытных кошачьих, которая может быть чрезвычайно опасной при проглатывании.
Фото: Хедера (pixabay)
Диффенбахия является популярным комнатным растением благодаря своим потрясающим тропическим листьям и низким потребностям в уходе.
К сожалению, диффенбахия очень токсична для кошек при проглатывании.
Фото: Диффенбахия (pixabay)
Признаки потенциального отравления у кошки могут включать:
Ранее мы писали, какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно.
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