Эти 9 популярных комнатных растений опасны для кошек: список и фото

Спатифилум, или "женское счастье"

Это одно из самых распространенных цветущих комнатных растений. Темно-зеленые листья спатифиллума, белые цветы и низкие требования к уходу делают их очень популярными. Однако растение содержит оксалаты кальция, которые токсичны для кошек.

Отметим, что они опасны только при проглатывании и абсолютно безопасны при прикосновении.

Фото: Спатифилум, или "Женское счастье" (pixabay)

Алоэ вера

Растение выращивают чуть ли не в каждом доме. Алоэ вера характеризуется толстыми, похожими на сочные, листьями с зубчатыми краями, которые растут вверх от основания, похожей на розетку.

Хотя алоэ может иметь терапевтические свойства для людей, оно токсично для кошек, если его проглотить.

Фото: Алоэ Вера (pixabay)

Монстера

Монстера - одно из самых модных тропических комнатных растений, которое широко представлено в домашнем декоре благодаря своим потрясающим тропическим листьям. Монстеры не нуждаются в особом уходе, что делает их привлекательным дополнением к любому жилищу.

К сожалению, растение содержит нерастворимые оксалаты кальция, что делает их очень токсичными для кошек.

Фото: Монстера (pixabay)

Эпипремнум "Aureum"

Благодаря своей неприхотливости в уходе, эпипремнум является привлекательным комнатным растением как для любителей, так и для опытных владельцев растений. Привлекательная "драпировка" и легкость в уходе делают его соблазнительным дополнением к вашему дому.

Хотя эпипремнум абсолютно безопасен на ощупь, он токсичен для кошек, которые решат его попробовать.

Фото: Эпипремнум ​​​​​​(pixabay)

Крассула, Толстянка или "Денежное дерево"

"Денежное дерево" - это разновидность суккулентов, который легко выращивать, и считается, что он приносят удачу и богатство своим владельцам. Они характеризуются темно-зелеными мясистыми листьями и толстыми деревянными стеблями. Существует несколько разных сортов толстянок.

К сожалению, все разновидности растения очень токсичны для кошек.

Фото: Толстянка ​​​​​​(pixabay)

Сансевиерия, или "Тещин язык"

Сансевиерия хорошо известна как одно из лучших растений для условий слабого освещения и для улучшения качества воздуха, что делает ее чрезвычайно распространенным комнатным растением.

Хотя растение нетоксично для людей, она токсична как для кошек, так и для собак, если его проглотить.

Фото: Сансевиерия ​​​​​​(pixabay)

Цикас или Саговая пальма

Пальма придаст вашему дому нотку тропиков и может творить чудеса для качества воздуха в помещении.

Однако эти растения имеют давний защитный механизм: они очень токсичны для наших пушистых друзей из-за вещества циказин.

Фото: Цикас ​​​​​​(pixabay)

Хедера или Плющ английский

Благодаря своей отличной драпировке английский плющ популярен как комнатное растение, которое выращивают в подвесных кашпо.

Эта особенность может сделать его привлекательной закуской для любопытных кошачьих, которая может быть чрезвычайно опасной при проглатывании.

Фото: Хедера ​​​​​​(pixabay)

Диффенбахия

Диффенбахия является популярным комнатным растением благодаря своим потрясающим тропическим листьям и низким потребностям в уходе.

К сожалению, диффенбахия очень токсична для кошек при проглатывании.

Фото: Диффенбахия ​​​​​​(pixabay)

Признаки потенциального отравления у кошки могут включать: