7 ознак, що чоловік бачить в жінці майбутню дружину

Він починає цікавитись тим, чим не цікавився

Якщо він раптом хоче піти з вами до ТЦ на шопінг, або на зустріч з вашими друзями, або подивитись ваш улюблений серіал, не виключено, що він хоче більшого.

Він розпитує про вас у ваших друзів

Якщо ви у стосунках недавно, він може розпитувати у ваших друзів про якісь ваші особливості. Наприклад, про улюблені квіти, чи як ви любите проводити час.

Він намагається вас захистити

Чоловік, у якого серйозні наміри, буде проводити вас додому, турбуватись, як ви доїхали, відмовляти вас від ризикових вчинків, переживати за ваше здоров’я та благополуччя.

Він починає критикувати інших чоловіків

Чоловік це робить несвідомо, адже просто ревнує та хоче прибрати потенційних конкурентів.

Він вам довіряє

Якщо партнер розповідає вам про свої проблеми з родичами, труднощі на роботі, про щось особисте, він вам довіряє і він хоче, щоби ви це знали.

Він завжди знаходить привід вам написати

Помітили, що він пише з безглуздих приводів? Він ділиться з вами майже всім, що відбувається в його житті? Він просто хоче спілкуватися, хоче постійно бути з вами на зв'язку.

Він хоче, щоб ви сподобались його друзям

Якщо чоловік починає все частіше зводити вас разом, щоб ви спілкувалися в одній компанії, скоріш за все він хоче почути "схвалення вас" від своїх друзів, хоче, щоб ви влилися в його компанію.