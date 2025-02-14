8 неочікуваних речей, які лікарі роблять щодня для покращення здоров’я мозку

Здоров’я мозку є важливою складовою загального стану здоров’я людини. Мозок забезпечує здатність спілкуватися і ухвалювати рішення. Є певні звички, які будуть покращувати когнітивне здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Медитація

Нейрохірург Шері Деван розповів, що одним із щоденних ритуалів здоров’я, який він щодня практикує, є 10-15-хвилинна ранкова медитація.

Дослідження показали , що медитація допомагає зміцнити префронтальну кору мозку, яка бере участь в обробці, прийнятті рішень і плануванні.

Ділянка мозку допомагає виконувати активну діяльність високого рівня, а також виконувати щоденні завдання. Залишатися зосередженим і бадьорим щоденною практикою так само важливо, як і збалансоване харчування.

Зелений чай

Нейробіолог Юко Хара розповіла, що з елений чай містить кілька сполук, які можуть мати корисні властивості для мозку, такі як кофеїн, L-теанін і катехіни.

Вони можуть допомогти з різними аспектами когнітивних функцій, такими як настрій, пам’ять і увага, а також можуть допомогти запобігти деменції.

Ягоди

Експерти радять їсти багато фруктів щодня, особливо темних ягід, таких як чорниця та ожина. Вони містять сполуки, які називаються антоціанами, які мають антиоксидантні, протизапальні та захищають мозок властивості.

Додайте ягоди в смузі, використовуйте як начинку для йогурту або з’їжте жменю як перекус.

Зелень

Листова зелень, як-от шпинат, капуста та салат, наповнена поживними речовинами, пов’язаними з покращенням здоров’я мозку. Вони також допомагають знизити ризик деменції.

Розклад сну

7-8 годин сну щоночі пов’язано з оптимальною когнітивною функцією. Сон дуже важливий для зміцнення пам'яті. Також під час сну токсичні сполуки вимиваються з мозку.

До того ж варто вставати й лягати спати щодня в один і той самий час.

Вивчати нову інформацію

Доктор філософії Керолайн Ліф зазначила, що ц е діє як звичайна вправа для розвитку мозку, яка "годує" мозок новою та складною інформацією, яка добре засвоюється.

Розвивати свій мозок означає розвивати стійкість і інтелект. Це змінює шлях, яким енергія протікає через мозок, оптимізуючи його функції та когнітивну гнучкість.

Один із чудових способів розвитку мозку - це прочитати книгу або послухати подкаст.

Йога

Підтримання регулярних занять йогою є ще одним із кроків для оптимізації здоров’я мозку. Дослідження свідчать про те, що йога позитивно впливає на когнітивні функції, включаючи увагу та швидкість обробки, а також на виконавчі функції, такі як планування та контроль імпульсів.

Це також може допомогти протидіяти віковому погіршенню когнітивних функцій.

Зволоження організму