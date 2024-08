9 найкращих гоночних ігор для ПК, від яких неможливо відірватися

Need for Speed: Most Wanted (2005)

19 років тому EA показала всім, якими можуть бути ігри про вуличні гонки - веселими та дуже стильними. Після двох успішних частин Need for Speed: Underground компанія випустила Most Wanted.

Незвичайні, але правильні рішення у грі всюди. В однокористувальницькій кампанії ясна мета - потрапити на вершину списку найрозшукуваніших. Нарешті, повертаючись до серії, копи додають додаткової напруги під час перегонів.

Такі здібності, як уповільнення часу, дозволяють вибиратися зі складних ситуацій і швидше відновлюватися, якщо ви зробили помилку.

Важко сказати, який внесок Most Wanted внесла в розвиток жанру, але немає сумнівів, що це одна з найкращих ігор для ПК в індустрії.

Need for Speed: Most Wanted (2005) (фото: Reddit)

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 - мабуть, найкрасивіша аркадна гра на ПК на даний момент. Вона має чудове освітлення, високоякісні текстури, а також підтримує роздільну здатність до 8K і технологію HDR.

Дія відбувається у мексиканському місті Гуанахуато, яке є великим центром ігрового світу, але територія цим не обмежується.

Тут є різні природні зони: пустелі та джунглі, засніжені гори та каньйони, вулкани. По дорозі можна побачити руїни стародавніх міст та сучасні споруди. Зміна пір року відбувається по-різному в різних біомах.

Forza Horizon 5 (фото: IGN)

F1 2020

Продуманий та захоплюючий симулятор Формули 1. Гра реалістична навіть у найдрібніших деталях. Тут представлені майже всі гонщики, машини та команди, які брали участь у змаганні 2020 року.

Реалізм також очевидний у налаштуванні машин. Ви можете змінити десятки параметрів, які справді впливають на поведінку автомобіля на трасі. Для любителів класики у F1 2020 доступні легендарні автомобілі минулих десятиліть.

F1 2020 (фото: F1)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Перевидання однієї з найкращих ігор серії Need for Speed. Усього було випущено три різні версії під підзаголовком Hot Pursuit, у цьому випадку це оновлена версія останньої, випущеної у 2010 році.

Усі події відбуваються в американському районі Сікреста. Повноцінного відкритого світу тут немає - доступна лише глобальна карта, на якій слід вибрати гонку чи інше заняття, потім вибрати автомобіль.

Головною особливістю Hot Pursuit є поліцейські переслідування, які доповнюють звичайні гонки, гонки на час та інші види змагань. Ви можете грати як за порушників, так і за охоронців закону.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (фото: EA)

Burnout Paradise Remastered

Вершина розвитку популярної серії Burnout. Головне тут - свобода. У Paradise гравець вільний переміщатися великим відкритим світом так, як йому заманеться. Навіть у перегонах немає чітких маршрутів - лише фінішна риса, до якої можна дістатися будь-яким способом.

Гра вражає докладними аваріями. Якщо учасник влітає у стіну на досить великій швидкості, то йому в найдрібніших подробицях показують, як поступово змінюється капот, розбивається лобове скло та відлітають колеса.

І найцікавіше, що те саме можна і потрібно робити з суперниками. Знищення ворогів у Burnout Paradise - важлива частина ігрового процесу.

Burnout Paradise Remastered (фото: VGChartz)

Project CARS 2

Project CARS 2 - гоночний симулятор з опрацьованою фізикою водіння, системою пошкоджень та великою кількістю доступних автомобілів. У грі десятки локацій з різними типами поверхонь, включаючи пухкий ґрунт, гравій, бруд та сніг.

Симулятор підтримує динамічну зміну часу та погодних умов. Для гонщиків є близько десятка різних дисциплін, в яких можна і розважитися, і вдосталь попотіти. Для керування бажано використовувати кермо та педалі - клавіатурою навряд чи обійтися.

Project CARS 2 (фото: The Boar)

Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa - провідний претендент на звання найретельнішого симулятора у сучасній ігровій індустрії. Автори проробили титанічну роботу над грою. Вона пропонує десятки ретельно відсканованих автомобілів та трас, а також великі можливості налаштування автомобілів.

Фізичний двигун гонки враховує аеродинаміку, температуру компонентів автомобіля і навіть такі незначні фактори, як спуск шин після тривалої стоянки.

Assetto Corsa Competizione (фото: Assetto Corsa)

DiRT Rally 2.0

Якщо в Assetto Corsa вам доступні кільцеві траси, покриті асфальтом, то DiRT Rally 2.0 - один із головних ралійних симуляторів. У цій грі вам потрібно ганяти лісами та полями, робити круті повороти і уникати зіткнень зі стовпами та деревами.

Розробникам вдалося знайти баланс між високою захоплюючістю та точною симуляцією. Можливостей для тюнінгу автомобілів багато, але за бажання їх можна ігнорувати і просто ганяти детально відтвореними дорогами.

DiRT Rally 2.0 (фото: Top Gear)

Wreckfest

Гонка на ПК від творців FlatOut, яку найпростіше сприймати як ідейного спадкоємця знаменитої серії. Wreckfest знизив аркадність, але при цьому трощити машини стало ще веселіше.

Вся справа в реалістичній системі пошкоджень: при бажанні кузов можна перетворити практично на шматок заліза та гуми. Кожен удар залишає вм'ятину, яка впливає на поведінку автомобіля.

Загалом, вся суть гри в аваріях: складно знайти проект, у якому вони були б такими ж красивими. І корисними - для порятунку від суперників.

Wreckfest (фото: Switch Player)