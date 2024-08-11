9 найкращих гоночних ігор для ПК, від яких неможливо відірватися

Гоночні ігри для ПК завжди залучали геймерів своєю швидкістю, адреналіном та почуттям повного занурення у процес. Кожна з таких ігор пропонує унікальний досвід водіння від точної симуляції гоночних автомобілів до захоплюючих вуличних гонок.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ігрову платформу Gamegatehq розповідає про найкращі гоночні ігри на ПК, які не залишать байдужим жодного любителя швидкості.
19 років тому EA показала всім, якими можуть бути ігри про вуличні гонки - веселими та дуже стильними. Після двох успішних частин Need for Speed: Underground компанія випустила Most Wanted.
Незвичайні, але правильні рішення у грі всюди. В однокористувальницькій кампанії ясна мета - потрапити на вершину списку найрозшукуваніших. Нарешті, повертаючись до серії, копи додають додаткової напруги під час перегонів.
Такі здібності, як уповільнення часу, дозволяють вибиратися зі складних ситуацій і швидше відновлюватися, якщо ви зробили помилку.
Важко сказати, який внесок Most Wanted внесла в розвиток жанру, але немає сумнівів, що це одна з найкращих ігор для ПК в індустрії.
Need for Speed: Most Wanted (2005) (фото: Reddit)
Forza Horizon 5 - мабуть, найкрасивіша аркадна гра на ПК на даний момент. Вона має чудове освітлення, високоякісні текстури, а також підтримує роздільну здатність до 8K і технологію HDR.
Дія відбувається у мексиканському місті Гуанахуато, яке є великим центром ігрового світу, але територія цим не обмежується.
Тут є різні природні зони: пустелі та джунглі, засніжені гори та каньйони, вулкани. По дорозі можна побачити руїни стародавніх міст та сучасні споруди. Зміна пір року відбувається по-різному в різних біомах.
Forza Horizon 5 (фото: IGN)
Продуманий та захоплюючий симулятор Формули 1. Гра реалістична навіть у найдрібніших деталях. Тут представлені майже всі гонщики, машини та команди, які брали участь у змаганні 2020 року.
Реалізм також очевидний у налаштуванні машин. Ви можете змінити десятки параметрів, які справді впливають на поведінку автомобіля на трасі. Для любителів класики у F1 2020 доступні легендарні автомобілі минулих десятиліть.
F1 2020 (фото: F1)
Перевидання однієї з найкращих ігор серії Need for Speed. Усього було випущено три різні версії під підзаголовком Hot Pursuit, у цьому випадку це оновлена версія останньої, випущеної у 2010 році.
Усі події відбуваються в американському районі Сікреста. Повноцінного відкритого світу тут немає - доступна лише глобальна карта, на якій слід вибрати гонку чи інше заняття, потім вибрати автомобіль.
Головною особливістю Hot Pursuit є поліцейські переслідування, які доповнюють звичайні гонки, гонки на час та інші види змагань. Ви можете грати як за порушників, так і за охоронців закону.
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (фото: EA)
Вершина розвитку популярної серії Burnout. Головне тут - свобода. У Paradise гравець вільний переміщатися великим відкритим світом так, як йому заманеться. Навіть у перегонах немає чітких маршрутів - лише фінішна риса, до якої можна дістатися будь-яким способом.
Гра вражає докладними аваріями. Якщо учасник влітає у стіну на досить великій швидкості, то йому в найдрібніших подробицях показують, як поступово змінюється капот, розбивається лобове скло та відлітають колеса.
І найцікавіше, що те саме можна і потрібно робити з суперниками. Знищення ворогів у Burnout Paradise - важлива частина ігрового процесу.
Burnout Paradise Remastered (фото: VGChartz)
Project CARS 2 - гоночний симулятор з опрацьованою фізикою водіння, системою пошкоджень та великою кількістю доступних автомобілів. У грі десятки локацій з різними типами поверхонь, включаючи пухкий ґрунт, гравій, бруд та сніг.
Симулятор підтримує динамічну зміну часу та погодних умов. Для гонщиків є близько десятка різних дисциплін, в яких можна і розважитися, і вдосталь попотіти. Для керування бажано використовувати кермо та педалі - клавіатурою навряд чи обійтися.
Project CARS 2 (фото: The Boar)
Assetto Corsa - провідний претендент на звання найретельнішого симулятора у сучасній ігровій індустрії. Автори проробили титанічну роботу над грою. Вона пропонує десятки ретельно відсканованих автомобілів та трас, а також великі можливості налаштування автомобілів.
Фізичний двигун гонки враховує аеродинаміку, температуру компонентів автомобіля і навіть такі незначні фактори, як спуск шин після тривалої стоянки.
Assetto Corsa Competizione (фото: Assetto Corsa)
Якщо в Assetto Corsa вам доступні кільцеві траси, покриті асфальтом, то DiRT Rally 2.0 - один із головних ралійних симуляторів. У цій грі вам потрібно ганяти лісами та полями, робити круті повороти і уникати зіткнень зі стовпами та деревами.
Розробникам вдалося знайти баланс між високою захоплюючістю та точною симуляцією. Можливостей для тюнінгу автомобілів багато, але за бажання їх можна ігнорувати і просто ганяти детально відтвореними дорогами.
DiRT Rally 2.0 (фото: Top Gear)
Гонка на ПК від творців FlatOut, яку найпростіше сприймати як ідейного спадкоємця знаменитої серії. Wreckfest знизив аркадність, але при цьому трощити машини стало ще веселіше.
Вся справа в реалістичній системі пошкоджень: при бажанні кузов можна перетворити практично на шматок заліза та гуми. Кожен удар залишає вм'ятину, яка впливає на поведінку автомобіля.
Загалом, вся суть гри в аваріях: складно знайти проект, у якому вони були б такими ж красивими. І корисними - для порятунку від суперників.
Wreckfest (фото: Switch Player)
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