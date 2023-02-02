9-місячний українець Данилко став немовлям із найдовшим волоссям: фото шевелюри рекордсмена

Малюк з Вінниці з надзвичайною шикарною шевелюрою прославився на всю Україну, ставши немовлям з найдовшим волоссям. Дев'ятимісячному рекордсмену вручили відповідний сертифікат.

Про це 2 лютого повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у своєму Facebook.

Зазначається, що при встановленні рекорду волосся немовляти заміряли фахівці, як того вимагають міжнародні правила. Результат показав - аж двадцять сантиметрів. Таким чином юного українця Данила Коваленка у віці 9 місяців офіційно визнано немовлям з найдовшим волоссям. Захоплюючись приголомшливою шевелюрою маленької знаменитості, що нагадує гриву царя звірів, Вєтрова озвучує думку, що Данилку з Вінниці більше пасує ім'я Лев. 9-місячний Данило з Вінниці став рекордсменом - немовлям з найдовшим волоссям (фото: facebook.com / Вєтрова Лана) "Його грива, тобто волосся, замірялося нами відповідно до міжнародних правил і має… 20 см! До того ж волосся у Дані набагато густіше, ніж у його мами й тата і, можливо, навіть у нас з вами", - пише вона. Володар розкішної шевелюри Данило у свої 9 місяців - рекордсмен (фото: facebook.com / Вєтрова Лана)