9 міфів, у які вірять майже усі туристи: за це потім дорого розплачуються

Міф 1: подорожі - це дорого

Частково це правда, але все залежить від ваших уподобань. Якщо обирати тільки п’ятизіркові курорти на островах, вартість справді буде високою. Проте, використовуючи лоукости чи автостоп, можна суттєво зекономити на дорозі.

Міф 2: раннє бронювання завжди вигідніше

Якщо не маєте жорстких обмежень по датах, краще чекати гарних пропозицій до останнього. Бронювання за пів року наперед може позбавити вас можливості скористатися акціями та розпродажами. Найкращі ціни на квитки зазвичай з’являються за 6-7 тижнів до вильоту.

Міф 3: видаляти історію пошуку марно

Сайти бронювання та пошуку квитків відстежують вашу активність і змінюють ціни відповідно до запитів. Часто користувачі бачать вищу ціну на об'єкт, який вони неодноразово переглядали. Щоб знайти найвигідніший варіант, краще чистити історію пошуку.

Міф 4: валюту краще міняти вдома

Обмінюючи валюту в банку вдома, ви або сплачуєте комісію, або отримуєте невигідний курс. Більш розумно відкрити банківський рахунок або поповнити кредитну картку для оплати за кордоном. Такий варіант часто дозволяє уникнути додаткових зборів.

Міф 5: англійську знають усюди

Хоч англійська поширена у світі, її все одно знає лише третина населення планети. У деяких країнах її вивчають мало через брак викладачів або сильну національну ідентичність. Тому варто заздалегідь вивчити базові фрази мовою країни, куди ви прямуєте.

Багато поширених думок про подорожі є просто стереотипами (фото: Freepik.com)

Міф 6: їхати дешевше та безпечніше, ніж летіти

Статистика показує, що переліт у 7 разів безпечніший за будь-яку поїздку наземним транспортом. Вірогідність потрапити в ДТП набагато вища, ніж авіакатастрофа. До того ж лоукости пропонують квитки за 20-30 євро, тоді як залізничні квитки по Європі можуть коштувати від 50 євро.

Міф 7: екскурсії не дають справжнього уявлення про країну

Гарний гід допоможе побачити місце з несподіваного ракурсу та вкаже на цікаві деталі, які ви могли б пропустити. Екскурсійний маршрут часто будується так, щоб показати найкращі сторони міста. А ще гіди можуть провести вас у менш відомі, але атмосферні місця.

Міф 8: їжа в супермаркетах дешевша, ніж у кафе

У супермаркетах у туристичних центрах ціни можуть бути навіть вищими, ніж у місцевих кафе. Варто орієнтуватися на заклади, де їдять місцеві жителі. Там можна поїсти смачно й за розумною ціною.

Міф 9: страховка не потрібна

Не варто нехтувати страховкою навіть на звичайному пляжному відпочинку. Медичні послуги за кордоном дуже дорогі, тому краще заздалегідь оформити поліс. Це дозволить уникнути непередбачених витрат у випадку форс-мажору.