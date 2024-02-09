9 лютого: чим небезпечний день, найсуворіші заборони

9 лютого 2024 року православні віруючі за новим церковним календарем згадують про святих Панкратія та Микиту.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції святкування цього дня відомі завдяки вірі та вірності святих Панкратія і Микити. Панкратій, чудотворець, вирізнявся своєю вірою в Бога та щедрістю. Бог винагородив його дарами чудотворства, а сам святий відзначався допомогою бідним, наданням допомоги потребуючим і зцілюванням хворих.
Святий Микита також вірив у Христа і володів даром чудотворства. Відмовившись від почестей і звань, він проводив життя в скромних умовах. Як і багато інших послідовників Христа, святий Микита зазнав гонінь єретиків.
В народі цей день відомий як День Панкратія або Никифорів день. Також його називають Лаптєвим, оскільки традиційно сьогодні займалися виготовленням лаптів. Крім того, до сьогодні закінчувалися запаси їжі, і селяни розпочинали закуповувати зерно навесні.
Також поширеною була практика виносити на мороз насіння, а потім знову принести їх у тепло вірячи, що це приведе до врожаю.
Сьогодні не варто сміятися, веселитися, голосно розмовляти та взагалі жартувати. Заборонено займатися брудною роботою.
Іменини цієї дати у Геннадія, Інокентія, Івана, Петра, Василя і Тихона.
Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.
Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.