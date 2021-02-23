9-летний аутист из Бердянска рисует как Пикассо

Юного художника посещает муза

Несмотря на то, что рисовать Максим начал недавно – на карантине менее года назад – талант к художественному мастерству был очевиден сразу. По словам мамы Максима, одна картина заставила сильно задуматься:

"Он назвал эту работу "Мысль". Невероятно загадочная, смотреть можно часами, явно философская. Да и сам он философствует однозначно – каждая работа что-то значит, сюжет придумывает сам после того, как чем-то впечатлится и увидит "свет". По его словам, когда приходит свет, хочется рисовать. Я для себя поняла, что это "муза".

9-летний мальчик изображает исключительно космос и все, что с ним связано. Образы приходят спонтанно – после того, как Макс увидит что-то особенное – например, звезду в телескопе или обледеневшую ветку на снегу. Но рисование для ребенка – не отдельное хобби, а результат заинтересованности с раннего детства наукой.

9-летний Максим рисует космос

В частности, астрономией и физикой. По словам мамы Максима, мальчику легче коммуницировать с окружающим миром через рисунки, посты или письменные сообщения, нежели вербально. Чтобы наладить общение в семье сейчас живет Бил Петтерс – взрослый аутист из США, консультант МОО "Дитина з майбутнім". Эта организация вместе с Билом помогают семьям, в которых растут дети с аутизмом, улучшать восприятие и понимание между членами семьи.

Рисовал маму с коронавирусом на любой поверхности

"Максим часто не проговаривает словами, что чувствует, а пишет в Фейсбуке. Иногда даже мы, находясь в одном доме, так общаемся, – рассказывает Оксана Бровченко. – Такая особенность порождает в сыне желание изобразить знания и ощущения красками на холсте. Хотя сын никогда не заявлял, что хочет быть художником. Когда я сидела дома с коронавирусом и не было возможности покупать чистые полотна, Макс рисовал на обратной стороне пазлов, настольных деревянных игр, кухонной утвари. И таких рисунков под названием "Мама с коронавирусом" у нас очень много!"

Максим посвятил одну картину даже Илону Маску

Также у Максима есть группа в Фейсбуке Космо-Макс, которая набрала несколько сотен подписчиков. Мальчик размещает интересные факты о природных явлениях, далеких планетах, необычных экспериментах и научных исследованиях, которые, судя по комментариям, впечатляют даже взрослых.

9-летний мальчик всегда поражал интеллектом

"Говорить начал в 1 год, причем сразу фразами. От детских сказок пришлось отказаться, так как Максим не понимал их не реалистичности. Когда ему было 4 года, и я прочитала о Красной Шапочке, то ребенок ночь не спал. Утром заявил, что "такого не могло произойти! Если бы волк съел Красную шапочку и бабушку, то наутро появился бы приличный кусок фекалий, мама". Поэтому читала сказки авторов (Бианки, Нестайко), где нет подобных превращений. Это и сбивало медиков – говорили, что растет профессор, и я зря беспокоюсь. Хотя уже в 7 лет нам поставили аутизм".

Несмотря на диагноз, мама маленького гения радуется, что ребенок растет веселым мальчиком, имеет увлечения и, главное, необыкновенную внутреннюю глубину: "Все, что он делает, направлено на мир и добро. Максим повернут на мире – часто рисует планету А, где никогда не было войн и борьбы. С людьми ведет себя так же – не зацикливается на плохом, а умеет шагать дальше, доверять и всех любить".