7 фільмів, які допоможуть побороти лінощі та апатію

У різні періоди життя певні фільми можуть надати сили, покращити настрій і навіть змусити долати труднощі. Існують мотиваційні фільми, які допоможуть перемогти лінощі та апатію.

1+1, 2011

Приголомшливий фільм, що мотивує на успіх у житті, попри проблеми зі здоров'ям. У центрі сюжету історія не про кохання, як могло здатися з назви. У фільмі розказано реальну історію дружби між багатієм, який опинився в інвалідному візку, і хлопцем, якого він найняв. Сам паралізований Філіп Поццо ді Борго, чию історію нам показали на екрані, наполіг, щоб стрічку було знято в жанрі комедії.

Чемпіон, 2010

Мотивуючий фільм про успіх коня на прізвисько Секретаріат та його господині Пенні, яким разом вдалося зробити неможливе - тричі поспіль виграти перегони серії "Золота корона". У фільмі показані реальні люди, які зіштовхнулися зі своїми страхами та перебували, начебто, у безвихідному становищі, але продовжили йти до мети.

Дика, 2014

Картина "Дика" дозволить кожному знайти себе, як це зробила головна героїня. Шеріл Стрейд переживає розлучення та смерть матері. Щоб позбутися важких думок, вона вирішує самостійно подолати відрізок тихоокеанського туристичної стежки завдовжки 1100 миль.

Поки не зіграв у ящик, 2007

"Поки що не зіграв у ящик" - фільм, який мотивує здійснювати свої мрії прямо зараз. Здавалося б, ніщо не може поєднувати автомеханіка Картера та мільярдера Едварда Коула, але вони зустрілися. І не десь, а в лікарняній палаті онкологічного відділення. Обидві люди похилого віку дізнаються, що їм залишилося жити не більше як рік. Разом вони складають список невиконаних справ та вирушають у захоплюючу подорож.

Людина, яка змінила все, 2011

За сюжетом після низки невдалих матчів та відходу своїх головних гравців генеральний менеджер Oakland Athletics Біллі Бін відчайдушно хоче зібрати нову та по-справжньому конкурентоспроможну команду. Однак йому не вистачає коштів, щоб запросити до клубу добрих і дорогих гравців. Тоді головний герой вирішує дати шанс менш відомим гравцям без особливих досягнень.

Неймовірне життя Уолтера Мітті, 2013

Головний герой фільму – співробітник відділу ілюстрацій журналу Life, який працює у виданні протягом останніх 16 років. Він живе досить нудно і майже завжди зайнятий лише роботою. Проте все змінюється, коли керівництво Life оголошує про закриття друкованого випуску журналу та скорочення штату.

Гра в імітацію

Відмінний мотиватор для тих, хто після невдач не вірить у світле майбутнє. У роки Другої світової війни талановитий математик доклав багато зусиль, щоб розгадати код німецької шифрувальної машини Енігма. Йому довелося піти на жертви, щоб переламати перебіг війни.