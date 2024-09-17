9 "домашніх" способів почистити шви між плиткою в ванній

Сода та вода

Щоб очистити шви між плиткою від повсякденного бруду та сміття, змішайте дві частини харчової соди з однією частиною води. Нанесіть пасту на поверхню за допомогою старої зубної щітки.

Зачекайте декілька хвилин, після чого протріть шви від засобу, промийте водою та витріть насухо чистою ганчіркою.

Сода та оцет

Для того, щоб позбутися плям на плиткових швах, радять змішати дві частини харчової соди з однією частиною оцту.

Нанесіть невелику кількість пасти на непомітну ділянку, щоб переконатися, що кислий оцет не зіпсує плитку.

Залиште пасту на затірці на кілька хвилин, а потім протріть всі шви між плиткою. Промийте поверхню чистою водою і зачекайте, доки вона висохне.

Перекис водню

Перекис водню - потужний природний очищувач, який може ефективно боротися зі стійкими плямами та дезінфікувати поверхні.

Щоб почистити шви між плиткою перекисом, змішайте однакові частини перекису водню і води, нанесіть на поверхню і залиште засіб приблизно на 15 хвилин.

Злегка потріть плиткові шви і ретельно змийте засіб. Важливо захищати руки та очі під час використання перекису водню, а також уникати його застосування на кольоровій плитці, оскільки він може спричинити відбілювання.

Сода та перекис водню

Якщо у вас груба плитка, змішайте дві частини харчової соди з однією частиною перекису водню. Нанесіть пасту на плиткові шви, злегка потріть поверхню старою зубною щіткою та зачекайте приблизно 15 хвилин.

Після цього промийте плиткові шви, змивши залишки засобу для очищення.

Лимонний сік

Лимонний сік - це не лише додаток до напоїв, але й ефективний засіб для чищення плитки та швів між нею. Просто змішайте лимонний сік з водою і нанесіть на поверхню.

Залиште на кілька хвилин, обережно потріть плиткові шви м'якою щіткою і змийте засіб водою. Цей метод особливо корисний для видалення мильного нальоту.

Мийний засіб, сода і перекис

Для цього методу знадобиться харчова сода, засіб для миття для посуду та перекис водню. Змішайте 1 ст. л. засобу дял миття посуду з 1/2 склянки харчової соди і 1/4 склянки перекису водню.

Почистити плитку і шви між нею можна содою (ілюстративне фото: Freepik)

Нанесіть розчин на плиткові шви і залиште на 5-10 хвилин. Потім за допомогою щітки почистьте шви до чистоти. Змийте засіб прохолодною водою і повторіть за потреби.

Сіль

Сіль є ефективним засобом для знищення одноклітинних організмів, таких як бактерії та пліснява, оскільки вона зневоднює їх. Здатність солі вбивати бактерії також корисна для очищення плитки та плиткових стиків.

Щоб використовувати сіль як розчин для чищення, просто намочіть забруднену поверхню або протріть її вологою ганчіркою, а потім посипте поверхню сіллю.

За допомогою щітки необхідно втерти сіль у шви між плиткою. Залиште сіль на ніч, а вранці промийте поверхню водою, щоб видалити сіль і бруд.

Розчин для полоскання рота

Завдяки своїм потужним антимікробним властивостям ополіскувач для рота допомагає вбивати бактерії та мікроби на підлозі, залишаючи її свіжою. Щоб почистити шви між плиткою ополіскувачем, потрібно нанести невелику кількість рідини на брудну поверхню та злегка потерти шви м'якою щіткою.

Однак важливо зазначити, що цей засіб для чищення не можна використовувати на дерев'яних підлогах, оскільки вміст спирту в ополіскувачі може пошкодити покриття.

Відпарювач

Це один з найпростіших способів знищення бактерій. Проте найкраще заливати в пароочисник дистильовану воду. Приблизно за п'ять хвилин пристрій нагріває воду і створює тиск, після чого потрібно спрямувати насадку на ділянку, яку хочете очистити.

Однак будьте обережні! Гаряча пара може обпекти, тому не переповнюйте пристрій, переконайтеся, що все належним чином закрито і закріплено, і не спрямовуйте пар ні на що інше, крім поверхні, яку ви хочете очистити.