9 "домашних" способов почистить швы между плиткой в ванной

Сода и вода

Чтобы очистить швы между плиткой от повседневной грязи и мусора, смешайте две части соды с одной частью воды. Нанесите пасту на поверхность с помощью старой зубной щетки.

Подождите несколько минут, после чего протрите швы от средства, промойте водой и протрите досуха чистой тряпкой.

Сода и уксус

Для того чтобы избавиться от пятен на плиточных швах, советуют смешать две части пищевой соды с одной частью уксуса.

Нанесите небольшое количество пасты на незаметный участок, чтобы убедиться, что кислый уксус не испортит плитку.

Оставьте пасту на затирке на несколько минут, затем протрите все швы между плиткой. Промойте поверхность чистой водой и подождите, пока она высохнет.

Перекись водорода

Перекись водорода - мощный природный очиститель, который может эффективно бороться с устойчивыми пятнами и дезинфицировать поверхности.

Чтобы очистить швы между плиткой перекисью, смешайте одинаковые части перекиси водорода и воды, нанесите на поверхность и оставьте средство примерно на 15 минут.

Слегка потрите плиточные швы и тщательно смойте средство. Важно защищать глаза и глаза при использовании перекиси водорода, а также избегать ее применения на цветной плитке, так как она может вызвать отбеливание.

Сода и перекись водорода

Если у вас грубая плитка, смешайте две части пищевой соды с одной частью перекиси водорода. Нанесите пасту на плиточные швы, немного потрите поверхность старой зубной щеткой и подождите примерно 15 минут.

После этого промойте плиточные швы, смыв остатки очистительного средства.

Лимонный сок

Лимонный сок - это не только дополнение к напиткам, но и эффективное средство для чистки плитки и швов между ней. Просто смешайте лимонный сок с водой и нанесите на поверхность.

Оставьте на несколько минут, осторожно потрите плиточные швы мягкой щеткой и смойте водой. Этот способ особенно полезен для удаления мыльного налета.

Моющее средство, сода и перекись

Для этого метода понадобится пищевая сода, моющее средство для посуды и перекись водорода. Смешайте 1 ст. л. средства для мытья посуды из 1/2 стакана пищевой соды и 1/4 стакана перекиси водорода.

Почистить плитку и швы между ней можно содой (иллюстративное фото: Freepik)

Нанесите раствор на плиточные швы и оставьте на 5-10 минут. Затем с помощью щетки очистите швы до чистоты. Смойте прохладной водой и повторите при необходимости.

Соль

Соль является эффективным средством для уничтожения одноклеточных организмов, таких как бактерии и плесень, поскольку она обезвоживает их. Способность соли убивать бактерии также полезна для очищения плитки и плиточных стыков.

Чтобы использовать соль в качестве чистящего раствора, просто намочите загрязненную поверхность или протрите ее влажной тряпкой, а затем посыпьте поверхность солью.

С помощью щетки нужно втереть соль в швы меж плиткой. Оставьте соль на ночь, а утром промойте поверхность водой, чтобы удалить соль и грязь.

Раствор для полоскания рта

Благодаря своим мощным антимикробным свойствам ополаскиватель для рта помогает убивать на полу бактерии и микробы, оставляя ее свежей. Чтобы почистить швы между ополаскивателем, нужно нанести небольшое количество жидкости на грязную поверхность и слегка потереть швы мягкой щеткой.

Однако важно отметить, что это чистящее средство нельзя использовать на деревянных полах, поскольку содержание спирта в ополаскивателе может повредить покрытие.

Отпариватель

Это один из самых простых способов уничтожения бактерий. Однако лучше всего заливать в пароочиститель дистиллированную воду. Приблизительно за пять минут устройство нагревает воду и создает давление, после чего нужно направить насадку на участок, который хотите очистить.

Однако будьте осторожны! Горячий пар может обжечь, поэтому не переполняйте устройство, убедитесь, что все правильно закрыто и закреплено, и не направляйте пар ни на что другое, кроме поверхности, которую вы хотите очистить.