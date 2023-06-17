8 добавок і вітамінів, які сповільнюють старіння після 40 років

Добавки з екстрактом граната

Гранатові добавки можуть стати чудовим доповненням до раціону. Вони сповнять організм рослинними сполуками, які можуть зменшити пошкодження шкіри, викликане УФ-променями. Сонячне проміння здатне знебарвлювати шкіру та викликати зморшки.

Одне дослідження показало, що прийом добавки з екстрактом граната протягом 4 тижнів призвів до зменшення вираженості зморшок.

DHA

Це поліненасичена жирна кислота класу Омега-3. Знижений рівень DHA пов'язаний із погіршенням когнітивних функцій під час старіння. Деякі дані свідчать про те, що ця поживна речовина може допомогти зменшити ризик хвороби Альцгеймера та покращити пам’ять.

Одним з найкращих джерел DHA є жирна холодноводна риба. Також можна отримувати DHA у формі добавки.

Вітамін D

Вітамін D є важливою поживною речовиною, яка допомагає боротися з ознаками старіння. Ця поживна речовина може допомогти зменшити пошкодження ДНК шкіри та запалення.

Цей "сонячний вітамін" також може відігравати важливу роль у здоров’ї кісток, що є ключовим фактором при уповільненні старіння, оскільки літні люди частіше мають слабкіші кістки та страждають від переломів, ніж молодь.

Вітамін С

Якщо у вашому раціоні не вистачає вітаміну С, включення його в добавку може принести значну користь. Ця поживна речовина бере участь у синтезі колагену шкіри та виведенні сполук, які можуть спричинити пошкодження шкіри.

Підтримка здорового рівня вітаміну С може мати захисний ефект проти вікового зниження когнітивних функцій і хвороби Альцгеймера.

Колаген

З віком вироблення організмом колагену зменшується. Ця речовина допомагає шкірі бути пружною та здоровою. Ця добавка також може допомогти підтримувати здоров’я кісток. На цьому факторі люди повинні зосереджуватися з віком, оскільки половина жінок старше 50 років і чверть чоловіків старше 50 років мають віковий перелом кісток.

Ресвератрол

Ресвератрол - природна речовина, що міститься в багатьох продуктах, особливо у шкірці деяких сортів винограду. Вона підтримує нормальну запальну реакцію організму та активацію особливого класу білкових ферментів, які називаються сиртуїнами. Вони допомагають керувати старінням клітин, запальною реакцією та метаболізмом глюкози.

Коензим Q10

Цей елемент сприяє здоровому старінню шляхом посилення функції мітохондрій, що, своєю чергою, може підтримувати здоров’я серцево-судинної системи та шкіри. Це робить його одним із найкращих добавок для уповільнення старіння.