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9 дітей у лікарні: крупна ДТП в Росії сколихнула мережу

STYLERЖиття    07.12.2019 - 19:25
9 дітей у лікарні: крупна ДТП в Росії сколихнула мережу
Аварія в Нижньому Новгороді (фото: pexels.com)

У Нижньому Новгороді відбулася серйозна ДТП

Аварія в Нижньому Новгороді відправила в лікарню дев'ять дітей і троє дорослих. ДТП сталася на вулиці Максима Горького, де зіткнулися три автомобілі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Одна з машин вилетіла на пішохідну зону і збила людей. Дітей доставили в обласну лікарню. При цьому одна дитина перебуває у вкрай важкому стані. Дорослі направлені в центр їм. Семашко.

Відомо, що в аварії загинула вчителька. Школярі 9-го класу йшли по тротуару разом з викладачками. Після наїзду одна з жінок померла в лікарні, решта отримали травми середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що в центрі Києва сталася масштабна ДТП. П'яний водій з "диво-номерами" влаштував перегони з поліцією. При цьому через аварію в районі Хрещатика утворилися великі пробки. За гонщиком ганялися всі вільні екіпажі кількох районів столиці України.

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