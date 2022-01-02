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От +9 до -13, дожди и снегопады: в Украине ждут резких перепадов погоды

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Воскресенье 02 января 2022 06:30
От +9 до -13, дожди и снегопады: в Украине ждут резких перепадов погоды Фото: Погода в Украине принесет резкие перепад, снег и морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в следующие три дня будет переменчивой. Синоптики обещают в некоторых областях потепление до +9 градусов, а в некоторых наоборот - сильные морозы. Ветер со 2 по 4 января будет достаточно сильным, 7-12 метров в секунду, местами ожидается снег и дождь.

Какой будет синоптическая ситуация в Украине дальше - читайте ниже в материале Styler.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки ожидаются в стране 3 января, но сегодня 2-го числа будет преимущественно пасмурная погода, однако без дождей и снега.

Температура -2... +3, на западе местами до +6 градусов. В центральных и северных областях даже покажется солнышко.

А вот 3 января на западе и юге потеплеет до +4... +9 днем, в остальных регионах +2... +6, на востоке днем до -1 мороза. А ночью в восточных областях до -13 градусов.

На западе в понедельник дожди, на востоке и в части центральных областей снег, мокрый снег. Остальные регионы удержатся от осадков.

4 января в основном тепло, на западе местами небольшой дождь, а на востоке - снег. Ночные морозы отступят с восточных областей.

От +9 до -13, дожди и снегопады: в Украине ждут резких перепадов погодыОт +9 до -13, дожди и снегопады: в Украине ждут резких перепадов погодыОт +9 до -13, дожди и снегопады: в Украине ждут резких перепадов погоды

Скрин: Погода в Украине 2-4 января (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали про все самые опасные даты магнитных бурь в январе.

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