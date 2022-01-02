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Від +9 до -13, дощі та снігопади: в Україні чекають різких перепадів погоди

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Неділя 02 січня 2022 06:30
Від +9 до -13, дощі та снігопади: в Україні чекають різких перепадів погоди Фото: Погода в Україні принесе різкі перепад, сніг і морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в наступні три дні буде мінливою. Синоптики обіцяють в деяких областях потепління до +9 градусів, а в деяких навпаки - сильні морози. Вітер з 2 по 4 січня буде досить сильним, 7-12 метрів в секунду, місцями очікується сніг і дощ.

Якою буде синоптична ситуація в Україні далі - читайте нижче в матеріалі Styler.

За прогнозами Українського гідрометцентру, опади очікуються в країні 3 січня, але сьогодні 2-го числа буде переважно похмура погода, однак без дощів і снігу.

Температура -2... +3, на заході місцями до +6 градусів. У центральних і північних областях навіть покажеться сонечко.

А ось 3 січня на заході і півдні потеплішає до +4... +9 вдень, в інших регіонах + 2... +6, на сході вдень до -1 морозу. А вночі у східних областях до -13 градусів.

На заході в понеділок дощі, на сході і в частині центральних областей сніг, мокрий сніг. Решта регіонів втримаються від опадів.

4 січня в основному тепло, на заході місцями невеликий дощ, а на сході - сніг. Нічні морози відступлять зі східних областей.

Від +9 до -13, дощі та снігопади: в Україні чекають різких перепадів погодиВід +9 до -13, дощі та снігопади: в Україні чекають різких перепадів погодиВід +9 до -13, дощі та снігопади: в Україні чекають різких перепадів погоди

Скрін: Погода в Україні 2-4 січня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали про всі найнебезпечніші дати магнітних бур в січні.

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