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87-річна українка стала бабусею для 105 онуків: як їй це вдалося

Вівторок 19 березня 2024 14:30
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87-річна українка стала бабусею для 105 онуків: як їй це вдалося Українка стала бабусею в 105 раз (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львівському перинатальному центрі 46-річна мешканка Львова народила свою сьому дитину. І цей малюк став для матері породіллі 105 онуком.

Деталі повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомленні Львівського перинатального центру у Facebook.

Малюк народився природнім шляхом на 40 тижні вагітності. Маса при народжені була 3 460 г, зріст - 55 см. Мама Тамара та новонароджена дитина почуваються добре.

Тамара розповіла, що вона родом з Рівненщини. В її родині завжди було багато дітей. Вона сама - десята дитина з тринадцяти. Зараз її мамі 87 років і новонароджений малюк став її 105 онуком.

Зустрічати з пологового маленького Павла з мамою приїхали тато та усі шестеро старших дітей - три братики та три сестрички.

87-річна українка стала бабусею для 105 онуків: як їй це вдалося87-річна українка стала бабусею для 105 онуків: як їй це вдалося87-річна українка стала бабусею для 105 онуків: як їй це вдалося

Тамара з новонародженим сином та родиною (фото: Львівській перинатальний центр)

Варто зазначити, що на Рівненщині є багато родин-рекордсменів. В таких сім'ях виховують по 10-15 дітей.

Справжньою рекордсменкою стала Світлана Ковалевич з села Глинне, яка прославилася на всю Україну, бо у 45 років народила чоловікові 19 дитину. Найстаршому синові на той момент було вже 29 років, а найменшому малюку - 2 рочки. Крім того, вона бабуся 13 онуків.

В її родині було 8 дітей, у матері чоловіка - 15. В кожного зараз велика родина. І мати Світлани ще у 2019 році стала бабусею 98 онуків.

Раніше ми писали про мати п'ятьох дітей, яка служить капеланкою в зоні бойових дій.

А ще розповідали про те, що в Одесі жінка народила одразу п'ять малюків.

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