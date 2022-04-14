84-летний дедушка из прославленного видео с внучкой преодолел 1000 км за рулем ради ее спасения

На кадрах видно, что мужчина держит на руках маленькую девочку, чтобы она спокойно спала, пока вокруг идет война.

Сейчас 84-летний Валентин Платов и его семья в относительной безопасности

Тогда, растерянный взгляд мужчины и мирный сон маленького ангелочка поразил мир. Дедушка смотрел за малышкой, пока сын искал, кто может починить их машину, а невестка ухаживала за двумя старшими.

"Ребенок есть ребенок, и его надо баюкать. Для того, чтобы он была счастлив и здоров. Чтобы он никогда не видела того, что я увидел", - говорит дедушка Валентин.

Сейчас семья в Ивано-Франковске, наша приют в одной из церквей.

Месяц в оккупации без света и газа

В их село Степовое, что в 50 километрах от Запорожья, оккупанты зашли в первые дни весны. От опасной трассы семья переселилась к дедушке, который жил в глубине села. Сделали это вовремя, ведь через два дня их дом уже разбомбили.

Семья прожила месяц в оккупации. В деревне не было света и газа, за месяц съели все продуктовые запасы. И едва не потеряли маму детей, которая заболела. Горячку сбивали детскими лекарствами, ведь других просто не было.

И хотя в апреле зашли ВСУ, семья эвакуировалась. Ведь военные предупредили, что могут быть бои и это опасно.

Дедушка уехал ради спасения детей и внуков

"Я не хотел уезжать. Думаю, у меня тут виноград, садик, и козы, и куры. Я не понимал, что будет такая война", - говорит он.

Однако 84-летний Валентин Николаевич - единственный водитель в семье. Поэтому он сел за руль и за два дня преодолел почти тысячу километров. Говорит, что впервые в жизни проехал такое расстояние за раз. И впервые пользовался навигатором.

Он говорит, что за себя не боялся, боялся за детей и внуков. Руки уставали, но он ехал.