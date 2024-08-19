80-річна жінка назвала засіб, який допоможе уникнути зморшків та отримати сяючу шкіру

Американка поділилася своїм секретом краси, який допоможе отримати сяючу шкіру. Секрет молодості "ховається" в простому та бюджетному засобі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американської користувачки Джой Хуман.

Як доглядати за шкірою

Косметична індустрія постійно розвивається та щороку випускається безліч засобів для догляду за шкірою. Тому любителям краси часто важко вирішити, що нанести на обличчя, щоб досягти бажаних результатів.

Джой поділитися секретом краси, який вона дізналася від 80-річної жінки, що допомогти їй отримати природну сяючу шкіру.

"Все, що я хочу сказати, це те, що я зустріла жінку у віці 80 років минулого року, і вона просто сяяла. І я сказала, який у вас порядок догляду за шкірою. Вона назвала касторову олію", - розповіла дівчина.

Відтоді вона придбала собі крем під очима, який складається з касторової олії.

Користь касторової олії

Касторова олія є чудовим засобом для сухої або пошкодженої шкіри. Вона діє як щит від бактерій, а також утворює бар’єр для запобігання втраті вологи.

Коли шкіра стає сухою, на ній можуть утворюватися тонкі лінії та зморшки, що надає вигляду старості. Таким чином, використання касторової олії є ідеальним природним продуктом проти старіння, який також утримує вологу для бажаного сяючого вигляду.

Олія має також заспокійливий ефект на втомлені клітини, сприяючи їх регенерації та відновленню. Регулярне використання касторової олії сприяє заспокоєнню подразненої та пошкодженої шкіри.

До того ж такий продукт сприяє поліпшенню текстури шкіри, роблячи її більш м'якою та гладенькою. Це досягається завдяки зволожувальним та пом’якшувальним властивостям олії, які допомагають утримувати вологу та надають шкірі гарний вигляд.

Можливі побічні ефекти

Рицинова або касторова олія може викликати алергічну реакцію. Якщо у вас є алергія на олії чи рослинні продукти, слід перевірити реакцію шкіри перед регулярним застосуванням.

Людям з певними захворюваннями шкіри, такими як екзема чи псоріаз, слід уникати використання рицинової олії без консультації з лікарем, оскільки вона може погіршити стан шкіри.

Жінкам, які перебувають у стані вагітності чи годують груддю, рекомендується консультуватися з лікарем перед застосуванням рицинової олії, оскільки деякі компоненти можуть мати вплив на організм.

Крім того, у деяких випадках рицинова олія може забивати пори. Якщо ви маєте тенденцію до утворення комедонів, слід обережно використовувати цей продукт.