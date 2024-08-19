80-летняя женщина назвала средство, которое поможет избежать морщин и получить сияющую кожу

Американка поделилась своим секретом красоты, который поможет получить сияющую кожу. Секрет молодости "прячется" в простом и бюджетном средстве.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американской пользовательницы Джой Хуман.

Как ухаживать за кожей

Косметическая индустрия постоянно развивается и ежегодно выпускается множество средств по уходу за кожей. Поэтому любителям красоты часто трудно решить, что нанести на лицо, чтобы добиться желаемых результатов.

Джой поделиться секретом красоты, который она узнала от 80-летней женщины, чтобы помогло ей получить естественную сияющую кожу.

"Все, что я хочу сказать, это то, что я встретила женщину в возрасте 80 лет прошлого года, и она просто сияла. И я сказала, какой у вас порядок ухода за кожей. Она назвала касторовое масло", - рассказала девушка.

С тех пор она приобрела себе крем под глаза, состоящий из касторового масла.

Польза касторового масла

Касторовое масло является отличным средством для сухой или поврежденной кожи. Оно действует как щит от бактерий, а также образует барьер для предотвращения потери влаги.

Когда кожа становится сухой, на ней могут образовываться тонкие линии и морщинки, придающие вид старости. Таким образом, использование касторового масла является идеальным природным продуктом против старения, также удерживает влагу для желаемого сияющего вида.

Масло оказывает успокаивающий эффект на усталые клетки, способствуя их регенерации и восстановлению. Регулярное использование касторового масла способствует успокоению раздраженной и поврежденной кожи.

К тому же такой продукт способствует улучшению текстуры кожи, делая ее более мягкой и гладкой. Это достигается благодаря увлажняющим и смягчающим свойствам масла, которые помогают удерживать влагу и придают коже хороший вид.

Возможные побочные эффекты

Касторовое масло может вызвать аллергическую реакцию. Если у вас есть аллергия на растительные продукты или масло, следует проверить реакцию кожи перед регулярным применением.

Людям с определенными заболеваниями кожи, такими как экзема или псориаз, следует избегать использования касторового масла без консультации с врачом, поскольку оно может ухудшить состояние кожи.

Женщинам, которые находятся в состоянии беременности или кормят грудью, рекомендуется консультироваться с врачом перед применением рицинового масла, поскольку некоторые компоненты могут оказывать влияние на организм.

Кроме того, в некоторых случаях касторовое масло может забивать поры. Если у вас есть тенденция к образованию комедонов, следует осторожно использовать этот продукт.