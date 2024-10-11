8 звичок від невролога, які допоможуть дожити до 100 років

Це один із найважливіших компонентів довголіття.

Також варто подумати про скорочення часу перед екраном, створення розслаблюючої нічної рутини та уникнення стресових дій у спальні.

Медитація позитивно впливає на емоційний та фізичний стан людини. Щодо емоційного стану, то заняття допомагають розвинути новий погляд на стресові ситуації та отримати навички управління та підвищити самосвідомість.

До того ж такі заняття зменшують негативні емоції, розвивають уяву і творчість, підвищують терпіння і толерантність.

Алкоголь ускладнює життєві проблеми і дестабілізує психічний стан, а не навпаки. Це токсична речовина, яка змінює роботу мозку, поведінку і впливає на психіку та фізичний стан. Він шкодить здоров’ю у будь-якій дозі та спричиняє залежність.

До того ж, якщо у вас вже наявні певні хвороби, то варто постійно "тримати руку на пульсі" та уникати загострення.

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